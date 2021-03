Inter Milan : Christian Eriksen conte sa renaissance avec les Nerrazurri

Publié le 16 mars 2021 à 03:00

Considéré, à juste titre, comme un flop à son arrivée à l'Inter Milan, Christian Eriksen a su se relancer cette saison afin de jouir d'un statut privilégié dans le groupe de Antonio Conte. Au micro de la télévision danoise, le joueur formé à l'Ajax Amsterdam est revenu sur son voyage initiatique en Lombardie.

Son but salvateur contre l'AC Milan l'a reboosté

Recruté à l'hiver 2020 en provenance de Tottenham, le transfert de Christian Eriksen avait tout du bon coup flairé par les dirigeants de l'Inter Milan. Pourtant, l'international danois (106 sélections, 36 buts) aura mis du temps avant de répondre aux attentes placées en lui, plus précisément un an plus tard. Annoncé sur le départ cet été du côté notamment du PSG, le milieu offensif scandinave de 29 ans aura finalement pris son envol un soir de janvier 2021, lorsqu'il qualifia son équipe en demi-finale de Coupe d'Italie face au rival Rossonerri sur un délice de coup-franc. Depuis, il compile les minutes et était notamment titulaire lors de 5 des 7 derniers matchs des coéquipiers de Romelu Lukaku.

Ce but aura été une véritable délivrance, et l'ancien Spurs s'en rend désormais compte comme il l'a confié à la chaîne TV2 : "Je pense que cela a aidé. Cela a surtout aidé dans la façon dont les gens de l'extérieur voyaient les choses. Ils ont eu la preuve que je peux toujours bien jouer au football et que je peux marquer un coup franc si l'occasion se présente. Je voulais vraiment me battre pour ma place, ce que j'ai dû faire depuis le début. J'étais sûr que si ma chance se présentait, je la saisirais probablement. J'ai le sentiment d'avoir réussi ça ".

Eriksen compte prouver encore plus à l'Inter Milan

Une bonne dynamique sur laquelle a surfé Eriksen, qui compte bien continuer sur sa lancée comme il l'a avoué au média scandinave : "Je suis venu jouer au football, et quand on ne pouvait pas être autorisé à le faire, c'était ennuyeux. C'est génial d'avoir pu faire mes preuves, mais je pense toujours que je peux prouver beaucoup de choses. J'ai toujours l'impression que je peux faire beaucoup plus. "

Des déclarations qui risquent de ravir les supporters intéristes, déjà comblés par les très bonnes performances de l'Inter en Serie A. L'équipe italienne se rapproche du dix-neuvième Scudetto de leur histoire.













Par Chemssdine