RC Lens : Comment Hollande et Martel ont sauvé le Racing club

Publié le 16 mars 2021 à 13:15

Promu en Ligue 1 en avril 2020, le RC Lens fait une bonne saison dans l’élite. À 9 journées de la fin du championnat, le club nordiste est même candidate pour une place en Ligue Europa. Et dire qu’il y a quelques années en arrière, les Lensois étaient en grande difficulté financière et avait été sauvé par le président d'alors, François Hollande.

Le RC Lens sauvé par François Hollande en 2014

Le RC Lens a retrouvé la L1, lors de la saison dernière écourtée par la pandémie de covid-19. Cela, après 5 exercices consécutifs en Ligue 2. Ce retour des Sang et Or est l’oeuvre de Joseph Oughourlian. Ayant racheté le club nordiste depuis mai 2016, il en est le président du conseil d'administration, depuis le 16 juin 2018. Mais avant l’époque de l’homme d'affaires français d'origine libano-arménienne, le Racing Club appartenait à Hafiz Mammadov. Ce dernier avait racheté le club champion de France 1998 en 2013, mais il avait fait des promesses non tenues. Le milliardaire azerbaïdjanais avait même abandonné le RCL aux mains du président Gervais Martel et était introuvable. Dès lors, le club artois s’est retrouvé en crise financière et sportive, car Mammadov n’a pas investi les fonds promis. Face à cette situation, François Hollande a été saisi, afin de sauver le RC Lens sérieusement menacé de descente aux enfers. Dans un témoignage confié à la Chaîne L’Équipe, le président de la République de l’époque (mai 2012 à mai 2017) a dévoilé le plan diplomatique mis en place, et qui a abouti à la régularisation de la situation financière du club évoluant en Ligue 2 en son temps.

En effet, il avait décidé d’emmener Gervais Martel, lors d’un voyage diplomatique en Azerbaïdjan en mai 2014. « Je conviens d’emmener Gervais Martel pour avoir un bref échange avec le président d’Azerbaïdjan et qu’il éclaircisse la situation de ce Hafiz Mammadov. […] À un moment, je lui parle du club du RC Lens. Je pense, sans être désagréable au président Ilham Aliyev, il ne savait pas exactement où était Lens. Je lui dis : ‘’il y a un problème, car l’un de vos proches a promis une somme qui n’arrive pas. Est-ce que vous avez un moyen de le convaincre, car sinon cela met en cause sa parole et surtout l’avenir d’un club qui est très populaire en France, d’un club qui a été champion de France, d’un club mythique et que l’on aime beaucoup’’. Il y a donc eu un court échange entre le président Aliyev et Gervais Martel », a raconté l’ex-président de la République.

L'ex-président de France justifie son coup de pouce au RCL

François Hollande a justifié ensuite le bien-fondé de son coup de pouce aux Artesiens. « Le Racing Club de Lens était comme une grande entreprise qu’il fallait soutenir. C’était de l’emploi, du rayonnement. Sauver Lens était comme sauver une grande entreprise avec un impact considérable dans la Région. J’étais dans mon rôle et c’était important d’emmener le chef de l’entreprise en l’occurrence le président du club directement en Azerbaïdjan et sa présence était indispensable. Le paradoxe de tout ça est que l’Azerbaïdjan a fini par payer et c’est un Arménien qui est désormais à la tête du club de Lens. C’est incroyable », a expliqué le prédécesseur d’Emmanuel Macron.













Par ALEXIS