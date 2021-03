OL : Caqueret, la raison de son absence à l’Euro Espoirs

Publié le 16 mars 2021 à 14:15

Milieu de terrain de l’ OL, Maxence Caqueret ne prendra pas part à la phase de poule de l’Euro 2021 des Espoirs. Et pour cause, il n’a pas été retenu par le sélectionneur des U21 de France. Sylvain Ripoll a justifié l’ absence du jeune Lyonnais.

Caqueret victime de la forte concurrence chez les Espoirs

Maxence Caqueret ne figure pas parmi les 23 joueurs sélectionnés par Sylvain Ripoll pour la phase de groupe de l’Euro 2021 de moins de 21 ans, prévu en en Hongrie et en Slovénie, du mercredi 24 au mercredi 31 mars. Le jeune joueur de l’ OL a fait face à une forte concurrence, selon les explications du sélectionneur des Espoirs Tricolores. « Je l'aime beaucoup, et la personne et le joueur », a-t-il fait savoir d’entrée de jeu. « Quand je parlais de faire des choix et de laisser de bons joueurs, Maxence Caqueret en fait partie. Ces dernières semaines, il a eu un peu moins de temps de jeu, la concurrence est féroce », a justifié le technicien français. Les Bleuets affronteront le Danemark (jeudi 25 mars), la Russie (dimanche 28 mars) et l’Islande (mercredi 31 mars). Pour accéder à la phase finale de l’Euro 2021, prévu à partir du 31 mai, l’équipe de France Espoirs doit finir à l’une des deux premières places de son groupe.

OL : qui est Maxence Caqueret ?

Maxence Caqueret (21 ans) a été formé à l’académie de l’ OL entre 2011 et 2016. Il a joué ensuite avec la réserve du club rhodanien entre 2016 et 2018. Il a signé son premier contrat professionnel avec le club rhodanien le 14 décembre 2018 et a joué son premier match avec l’équipe pro de l’Olympique Lyonnais le 5 janvier, à l'occasion des 32es de finale de la Coupe de France, contre le Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01. À ce jour, le natif de Vénissieux compte 41 matchs (1 but et 3 passes décisives), toutes compétitions confondues, sous le maillot des Gones avec les pros évidemment. Cette saison, il a joué 21 matchs en Ligue 1 et a été titulaire 12 fois. Le N°25 de l’ OL a aussi pris spart à 2 matchs en coupe de France. International français depuis le 4 septembre 2020, Maxence Caqueret totalise 4 sélections avec les Espoirs. Il avait porté précédemment le maillot de toutes les catégories, des U16 au U20 en passant par les U17, U18 et U19. Il a même été capitaine dans certaines catégories.













Par ALEXIS