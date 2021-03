ASSE : Une arrivée officialisée par l'AS Saint-Étienne

Publié le 18 mars 2021 à 16:15

L’ ASSE a officialisé une nouvelle nomination, ce jeudi. Une ancienne cadre de l’organigramme de la direction du club ligérien a fait son retour, pour gérer les revenus.

ASSE : Jaouen nommé directeur général adjoint

L’ ASSE a officialisé une nouvelle nomination, ce jeudi 18 mars, à travers un communiqué officiel publié sur son site internet. Un expert a fait son retour pour aider les Verts à renflouer ses caisses éprouvées par la pandémie de covid-19 et ses conséquences. En effet, le club du Forez a nommé Arnaud Jaouen au poste de Directeur général adjoint en charge des revenus de l’AS Saint-Étienne. « Il retrouve aujourd’hui l' ASSE où il avait œuvré en qualité de Directeur du développement commercial et marketing de janvier 2014 à juin 2015 », a informé le club de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. « Arnaud Jaouen aura pour mission de piloter les centres de profit de l’AS Saint-Étienne et de développer leurs synergies afin d’améliorer l’expérience client. Sa connaissance de l’institution et de l’environnement stéphanois seront des atouts incontestables pour soutenir le développement du club », a expliqué Sainté.

Qui est Arnaud Jaouen ?

Le nouveau Directeur général adjoint en charge des revenus est un visage bien connu chez les Verts, mais aussi du monde de la finance. Il a exercé à l’agence Oconnection, une agence Média & Full influence comme Directeur Commercial et Marketing du département sport. Il avait également été Directeur Marketing et Commercial de Lagardère Paris Racing. Selon la précision de l' ASSE, Arnaud Jaouen « aura pour mission de piloter les centres de profit de l’ASSE et de développer leurs synergies afin d’améliorer l’expérience client ». « Sa connaissance de l’institution comme de l’environnement stéphanois seront des atouts incontestables pour soutenir le développement de l’AS Saint-Étienne », s’est réjoui le club classé 16e de Ligue 1.

Pour rappel, Jean-François Soucasse, Directeur général de l’ ASSE, a été élu à la Haute Autorité du Football pour la mandature 2021-2024, samedi dernier. Il représentera, avec Thierry Gomez (Président du Mans FC), le collège des clubs professionnels au sein de cette instance.













Par ALEXIS