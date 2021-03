Bordeaux Mercato : Gasset prêt à claquer la porte du FCGB ?

Publié le 19 mars 2021 à 14:30

Entraîneur de Bordeaux cette saison, Jean-Louis Gasset se sent trahi par la direction des Girondins. Alors que la Ligue 1 est dans la phase de sa dernière ligne droite, le coach a évoqué son possible départ à l’issue du championnat.

Bordeaux : Le coach éprouvé par les difficultés des Girondins

Jean-Louis Gasset vit à Bordeaux des moments difficiles jamais vécus dans un club dans sa longue carrière d’entraîneur. Son dépit a atteint un point où il a l’impression « qu’on (lui) avait menti » à son arrivée. « Ça a été encore plus dur que ce que je pensais », a-t-il lâché, dans des propos rapportés par L’Équipe. En tout cas, le coach de 67 ans s'attendait à une saison très compliquée, car conscient qu’il n’aurait pas de marge de manoeuvre pour recruter les joueurs désirés, faute de moyens financiers du club. Mais pas jusqu’à se retrouver à la 11e place de Ligue 1 avec un vestiaire qui ne s’entend plus. Le coach des Girondins est aussi forcément perturbé par la crise entre les supporters et le président Frédéric Longuépée.

Rappelons que le capitaine Laurent Koscielny avait aboyé en conférence de presse sur certains de ses coéquipiers, dont il doutait de l’état d’esprit. « C’est un groupe avec énormément de joueurs en fin de contrat qui veulent partir. Il faut rester avec ceux qui ont envie de se battre, de partager, de progresser. Quand tu as autant de joueurs comme ça, qui ne te donnent pas envie de travailler, c’est difficile d’avoir des résultats. C’est pour ça aussi que dès fois, je peux être méchant dans mes paroles... », avait martelé le capitaine des Girondins début mars.

Gasset annonce « une discussion » en fin de saison

Bordeaux affronte le Montpellier HSC, au stade de la Mosson, dimanche (15h), lors de la 30e journée du championnat. À cette occasion, Jean-Louis Gasset était en conférence de presse d’avant-match, ce vendredi. En marge des questions relatives à ce match contre son ancien club, il a répondu à celle sur son avenir en Gironde. « Il y aura une discussion avec les hauts responsables pour savoir ce que tout le monde veut faire », a-t-il annoncé, tout en indiquant que sa priorité en ce moment est de « bien finir la saison ». Pour rappel, l’ancien coach de l’ASSE a signé un contrat de deux ans avec le club au scapulaire, le 10 août 2020. Il est donc lié au FCGB jusqu’en juin 2022, mais il est fort probable qu’il n’aille pas au bout de ce bail. Sinon pourquoi parler de ''discussions'' avec la Direction maintenant ?













Par ALEXIS