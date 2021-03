FC Nantes Mercato : Une très bonne nouvelle confirmée au FCN

Publié le 19 mars 2021 à 21:20

Pour une nouvelle, c'est une très bonne qu'a annoncé le FC Nantes ce vendredi. La direction du FCN s’est empressée d’offrir un premier contrat professionnel à ce dernier. Il s’est ainsi engagé avec les Canaris pour trois ans.

FC Nantes mercato : Contrat pour Quentin Merlin

C’est bien au FC Nantes où il a été formé que Quentin Merlin va démarrer sa carrière de footballeur professionnel. Le FCN lui a en effet offert son premier contrat pro ce vendredi. Le jeune attaquant a signé pour trois saisons. « Le FC Nantes est très heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Quentin Merlin à compter du 1er juillet 2021. Le joueur, formé au Club, s’est engagé jusqu’en juin 2024 », a annoncé le club nantais dans un communiqué.

Qui est Quentin Merlin ? Originaire de Pornic, il a intégré l’académie des Jaune et Vert lors de la saison 2012-2013, en U11. Le jeune attaquant avait quitté les bords de l’Erdre à cause de la distance à parcourir entre Pornic et la Plaine de Jeux de la Jonelière. Après un passage au Pôle Espoirs régional de Saint-Sébastien en U14 et un retour au Pornic Foot en 2013, le buteur de 18 est finalement revenu à la Jonelière en 2015. Grâce à ses qualités techniques et à ses performances dans les catégories de jeune du FC Nantes, Quentin Merlin a intégré l’entraînement du groupe professionnel cette saison. Mieux, il a disputé son premier match avec l’équipe première en 32e de finale de la coupe de France face au RC Lens en février. International U16, U17, puis U18, le natif de Nantes va découvrir l’Équipe de France U19 lors d’un rassemblement dans le Cher la semaine prochaine.

Le rêve de Quentin se réalise au FCN

Dans sa réaction à la signature de son nouveau bail, Quentin Merlin se dit fier pour le palier franchi au FC Nantes. « J’en ai rêvé depuis tout petit. Aujourd'hui, c'est réel. Il faut continuer à travailler, faire plus encore. J'espère que c'est le début d'une longue carrière dans mon club de cœur. C'est un vrai plaisir, un honneur même de signer mon premier contrat professionnel à Nantes. De plus, je suis très fier et je rends également fière ma famille. […] Cette signature, c'est une marque de confiance mutuelle avec le Club. La relation est très saine et c'est ce que j'ai toujours attendu. Je me sens vraiment bien ici, depuis mes débuts », a déclaré le joueur offensif des Canaris.













Par ALEXIS