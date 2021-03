Barça Mercato : MLS, l'appel du pied d'un buteur à Messi

Publié le 21 mars 2021 à 05:30

En fin de contrat au Barça, l’avenir de Lionel Messi constitue une véritable énigme. Ancien coéquipier de l’Argentin en sélection, Gonzalo Higuain milite pour une arrivée de Messi en MLS.

Lionel Messi invité à quitter le Barça pour la MLS

Lionel Messi pourrait être l’une des principales attractions du prochain mercato. L’attaquant argentin est en fin de contrat au FC Barcelone et semble peu enclin à prolonger. Si la situation reste inchangée, le joueur de 33 ans quittera alors son club de toujours en tant que joueur libre. Alors que sa décision finale reste attendue, La Pulga voit son nom associer à nombre de destinations. L’une des plus surprenantes est sans doute la Major League Soccer, la ligue de football nord-américaine. Pensionnaire de MLS depuis l’été dernier, Gonzalo Higuain (Inter Miami) verrait bien le capitaine de l’Albicéleste y poser ses valises. « Je ne vois aucune raison pour laquelle Messi ne peut pas venir en MLS. Si cela le rend heureux, nous l’accueillerons à bras ouverts. À un moment donné, il décidera où il veut jouer et ce qui lui convient le mieux sur le plan personnel et niveau sportif », a-t-il déclaré dans un entretien à ESPN Argentina.

Messi encore loin du rêve américain ?

Si Lionel Messi est annoncé à City, au PSG ou encore en MLS, le FC Barcelone n’entend pas le laisser filer. Nouveau président du Barça, Joan Laporta avait fait de la prolongation de Messi l’un de ses chantiers prioritaires. Il est donc hors de question pour le nouvel homme fort des Blaugranas de libérer La Pulga aussi facilement cet été. Durant son investiture mercredi, le président barcelonais avait encore réitéré son désir de prolonger le contrat du sextuple Ballon d’Or. Outre la volonté de Laporta, cette prolongation sera également tributaire de la fin de saison du club. Déjà éliminé en Ligue des champions et battu en finale de la Supercoupe d’Espagne, Barcelone peut encore réaliser le doublé Coupe-Championnat.













