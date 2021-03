ASSE Mercato : De Debuchy à Hamouma, un grand ménage annoncé

Publié le 25 mars 2021 à 07:30

Comme l’été dernier, l’ ASSE devrait encore connaître un important dégraissage au prochain mercato. Des cadres en fin de contrat aux joueurs prêtés, Claude Puel s’apprête à se séparer de plusieurs éléments.

Un immense lifting annoncé à l’ ASSE cet été

Alors qu’il connaît une nouvelle saison délicate avec l’AS Saint-Étienne, Claude Puel devrait encore vivre un été mouvementé. L’été dernier (et même en hiver avec le renvoi de Ruffier), le technicien castrais a enregistré pas mal de départs. But Football révèle ce jeudi 25 mars que le coach de l’ ASSE va encore dégraisser au prochain mercato. Pour le média spécialisé, il sera davantage question pour le club ligérien de laisser partir les joueurs en fin de contrat. Des cadres de l’effectif stéphanois comme le capitaine Mathieu Debuchy, Kévin Monnet-Paquet et Romain Hamouma sont sur le départ. Jusqu’ici Saint-Étienne n’a prolongé aucun de ces éléments. En proie à des difficultés financières, les Verts ne devraient pas disposer de moyens pour lever les options d’achat des joueurs prêtés. Au total, le journal en ligne annonce pas moins de dix départs cet été.

D’importants départs déjà dans les tuyaux pour 2022

Prêtés cette saison, Pape Cissé, Panagiostis Retsos et Anthony Modeste devraient donc quitter l’ ASSE l’été prochain. La même source assure que la donne sera pareille dans un an. Les Boudebouz, Khazri, Moulin, Bajic et autres Kolodziejczak ne seront pas prolongés et disposeraient déjà de bons de sortie. Soucieuse de conserver certaines pépites, l’AS Saint-Étienne envisage de prolonger quelques-unes. La direction des Verts aurait déjà entamé des négociations pour prolonger les contrats de Nordin et Moueffek. Lesquels expirent en 2022.







