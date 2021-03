FC Nantes Mercato : Alban Lafont veut jouer l'Europe

Publié le 25 mars 2021 à 12:30

Le FC Nantes reste bloqué dans les bas-fonds du classement de Ligue 1, à une 19e place de relégable. Les joueurs d'Antoine Kombouaré courent après leur maintien mais ils peinent dans ce sprint. Leur gardien Alban Lafont, prêté par la Fiorentina et qui a déjà connu cette situation, est un atout incontestable pour traverser cette épreuve, mais il ne devrait pas s'éterniser à Nantes, lui qui souhaite rapidement jouer les compétitions européennes.

Le FC Nantes compte sur l'expérience de son gardien

Le FC Nantes joue plus que jamais sa place dans l'élite et Alban Lafont sait de quoi il en retourne. "On apprend certaines choses (en jouant le maintien, ndlr). C’est de l’expérience. C’est du bien dans le mal parce que dans le futur ça peut apporter, même si sur le moment c’est vraiment difficile. Il y a beaucoup de responsabilités. Il faut essayer de performer tout le temps. Jouer relâché au maximum malgré l’urgence de la situation et de la forte pression. Mais jouer le titre permet aussi d’apprendre vite je pense. J’ai énormément progressé à Nantes physiquement et mentalement. Sur le terrain aussi. J’en suis très content. Malheureusement, cette année, ça se passe beaucoup moins bien mais on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. On pouvait faire mieux. Maintenant, à nous de nous en sortir", a expliqué le portier de 22 ans dans les colonnes de Ouest-France.

Les ambitions d'Alban Lafont

Mais s'il joue actuellement le maintien, le gardien du FC Nantes a surtout des ambitions européennes. "Jouer la Ligue Europa et la Ligue des champions est magnifique. Cela permet de se confronter aux meilleurs donc ça doit faire partie de ma progression. Mais une fois encore ça passera par ce que je montre le week-end." Un désir qui influera sûrement dans sa réflexion quant à son avenir, lui dont le prêt prend fin en juin prochain. "Sans doute mais je me concentre surtout sur le maintien avec le FC Nantes. On verra ça plus tard." Entouré de sa famille, Alban Lafont sait ce qu'il veut : "La famille c’est le plus important. Ce sont les seuls qui me voudront toujours du bien. La famille sera toujours là. Après, il y a un juste équilibre à trouver afin que ça ne soit pas trop étouffant. Mais en ce qui me concerne, ça fonctionne bien. Très bien. Elle fait donc partie de mon entourage." Même si deux avocats entourent le joueur. Nécessaire pour traiter de l'avenir ? "Oui parce que je n’ai pas d’agent officiel. Il fallait donc que je sécurise les choses." C'est en tout cas loin du FC Nantes que se dessine l'avenir d'Alban Lafont.







Par Matthieu