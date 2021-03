Real Madrid : Hazard descendu par un ancien coéquipier

Publié le 25 mars 2021 à 16:00

Eden Hazard a rechuté du côté du Real Madrid et est toujorus sur le flanc, incapable de se remettre d'une blessure. Zinédine Zidane est inquiet et ne comprend pas la situation qui va le priver du joueur belge pendant probablement encore plusieurs. Dans l'attente d'explication sur cette longue absence, le coach français du Real pourrait s'intéresser à l'interview donné par John Obi Mikel, ancien partenaire de Eden Hazard à Chelsea, à The Athletic.

Le Real Madrid dans le flou quant à Eden Hazard

Eden Hazard est toujours indisponible et la situation devient incompréhensible pour Zinédine Zidane et le Real Madrid. "Il y a quelque chose qui se passe. Il n’avait jamais été blessé durant sa carrière et c’est nouveau pour lui. Je ne peux pas l’expliquer davantage. On veut l’aider, j’espère qu’il sera avec nous rapidement. Qu’est-ce que je peux te dire de plus ? Rien. On va l’aider. Mais la vérité, c’est que je ne sais pas si ce sera avec moi ou avec un autre, car il a un long contrat, mais ce que je veux, de toutes mes forces, avec tous les gens qui travaillent ici, c’est de voir Eden Hazard comme un joueur et, tôt ou tard, il y arrivera", a récemment déclaré l'entraîneur français des Merengue en conférence de presse.

"Le pire joueur d'entraînement"

John Obi Mikel, de son côté, a peut-être donné un début d'explication dans un entretien accordé à The Athletic. Et le Nigérian, ancien partenaire du Belge à Chelsea, a pointé son manque de professionnalisme. "Quand on s'entraînait, il attendait qu'on ait fini. C'est le joueur le plus paresseux, mais le dimanche, il était toujours le meilleur joueur du match. C'était incroyable. J'ai toujours dit que Hazard est l'un des joueurs les plus doués, il avait tout : vitesse, puissance, habileté, technique..... Il était juste derrière Messi et Cristiano Ronaldo. Mais seulement s'il le voulait. Il se disait parfois : "Si je veux être aussi bon, je peux être aussi bon. Pas aussi bon que Messi parce qu'il vient d'une autre planète, mais je pense que je peux être proche de Cristiano et même meilleur." Ce sont les mots qui sont sortis de sa bouche, mais il n'est pas si dévoué. Il ne s'entraîne pas bien, c'est le pire joueur d'entraînement avec lequel j'ai jamais joué." Ce n'est pas la première fois que le manque d'implication et de travail est pointé et le Real Madrid semble en faire également l'amère découverte.







Par Matthieu