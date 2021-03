Publié par ALEXIS le 26 mars 2021 à 21:20

Le patron américain de l'OM, Frank McCourt, a-t-il menti aux supporters marseillais ? L'homme d'affaires américain a fait une promesse aux fans phocéens qu'il vient de trahir.

OM : Frank McCourt accusé de mensonge !

Jacques-Henri Eyraud a été limogé le 26 février 2021 du poste de président de l’ OM. Il a dans la foulée été remplacé par Pablo Longoria, alors directeur sportif du club. Si Frank McCourt a pris cette décision contre son bras droit, c'était pour calmer la colère des supporters. Sauf que Jacques-Henri Eyraud n'a pas été viré de la vie du club, il a juste été changé de poste au sein de l'organigramme de la direction du club phocéen. Pour Daniel Riolo, ce fait que le propriétaire de l’Olympique de Marseille est un mensonge aux supporters.

Il avait en effet déclaré devant ces derniers que Jacques-Henri Eyraud était désormais « out ». Mais à la grande surprise, l’ex-président a gardé son fauteuil au sein du Conseil d’administration de l’ OM. Il y est toujours le vice-président du club. Le chroniqueur de RMC Sport crie au scandale sur la radio. « Je suis tenté de dire que oui, Frank McCourt a menti », a-t-il glissé dans l’After Foot. « Quand on sait comment il a présenté les choses, notamment aux supporters marseillais, c’est quand même un petit "foutage de gueule"», dénonce le journaliste sportif.

Quelle fonction pour l'ex-président de l'Olympique de Marseille ?

Selon ce dernier, « il faudrait maintenant » que l’homme d’affaires américain « donne plus d’informations sur la fonction exacte de JHE, parce que cet homme-là ne doit plus avoir de regard sur ce qui se passe à l’Olympique de Marseille ». « C’est ce qui avait été promis aux supporters. On ne veut plus voir Jacques-Henri Eyraud à l’ OM et le fait qu’il puisse représenter le club auprès des instances ce n’est pas bien. Il ne doit plus représenter le club », a souligné Daniel Riolo.

Pour rappel, le responsable de 53 ans avait été nommé président de Marseille, le 17 octobre 2016. Sa démission était réclamée par les groupes de supporters ultras des Olympiens. Les fans du club phocéen s'étaient introduits violemment à la Commanderie le 30 janvier 2021 pour exprimer leur colère et exiger le départ du prédécesseur de Pablo Longoria.