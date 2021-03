Barça Mercato : Haaland et Koeman, un avenir en commun ?

Publié par Matthieu le 29 mars 2021 à 18:00

À quoi ressemblera le Barça de la saison prochaine ? La question se pose alors que l'avenir de l'entraîneur Ronald Koeman n'est pas encore officiellement assuré, tandis que celui de Lionel Messi reste très incertain. Mais le Néerlandais a réçu l'appui du nouveau président, Joan Laporta, qui lui aurait assuré, selon certaines sources espagnoles, de sa présence sur le banc catalan l'année prochaine. Il reste cependant deux importantes échéances pour le FC Barcelone lors de ces prochaines semaines, avec la Liga et une finale de Coupe du Roi.

Haaland, la priorité du Barça

Si le Barça parvient à revenir sur l'Atlético de Madrid en tête de la Liga et à s'emparer de la Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao, Ronald Koeman aura sûrement droit à une saison supplémentaire en tant qu'entraîneur du club catalan. Même si le nouvel accroc en Ligue des champions fait tache, le bilan serait finalement positif avec deux titres alors que le début de saison a été très compliqué. Mais le Barça veut aussi préparer l'avenir et se penche sur le cas Erling Haaland. L'imposant attaquant du Borussia Dortmund est sur les tablettes des plus grands clubs européens, mais serait la priorité du club. "Le Barça est convaincu que cette signature est vitale pour démarrer un nouveau cycle, même si elle reste très coûteuse", écrit le quotidien Sport.

Ronald Koeman parti pour rester

Avec ou sans Messi ou Haaland ? L'avenir le dira. Celui de Ronald Koeman s'éclaircit de jour en jour. Jordi Cruyff, fils de la légende du Barça Johan, s'est dit satisfait des performances de l'entraîneur néerlandais sur la Cadena Ser. "Koeman a beaucoup de mérite, pas seulement pour le football. Il est arrivé au club à un moment difficile en ce qui concerne le changement de joueurs, les problèmes financiers, tous les problèmes institutionnels qui existaient déjà. Je pense que la dynamique est importante dans le football. Disons qu'il y a un moment où vous vous voyez capable de gagner n'importe quel match. Et Barcelone a-t-il récupéré ce sentiment en ce moment ? Définitivement. Je crois qu'en fin de compte, le travail que vous faites vous offre une récompense et il l'a déjà eue. Je pense qu'être une personne qui connaît déjà l'environnement du club lui a aussi donné beaucoup d'avantages."