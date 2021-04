FC Nantes : Départ en vue pour un chouchou de Kombouaré ?

Publié par Ange A. le 01 avril 2021 à 22:30

Si le FC Nantes vit une saison difficile, certaines individualités se démarquent. C’est notamment le cas de Ludovic Blas, meilleur buteur des Canaris cette saison. Seulement, le milieu de terrain ne pourrait pas faire long feu avec les Jaune et vert.

Ludovic Blas à la relance sous Kombouaré

Waldemar Kita a choisi Antoine Kombouaré pour sauver la saison du FC Nantes. Avant-dernier de Ligue 1 Conforama, le club des Bords de l’Erdre lutte pour le maintien dans l’élite. Nouvel entraîneur du FCN, le technicien kanak a retrouvé Ludovic Blas, un de ses anciens poulains chez les Canaris. Les deux hommes se sont côtoyés à l’EA Guingamp. Sous les ordres du nouvel entraîneur nantais, le milieu de terrain a reconnu dans un récent entretien à RMC Sport avoir franchi un palier. Cette saison, il est le meilleur buteur du club avec 7 réalisations. Il compte par ailleurs trois passes décisives. Alors que le FCN se bat pour rester dans l’élite, l’ancien guingampais aurait déjà un plan pour son avenir.

Un avenir déjà écrit loin du FC Nantes ?

Comme le révèle l’insider Emmanuel Merceron, le milieu de 23 ans penserait déjà à l’après-Nantes. Sur Twitter, il a indiqué que le milieu offensif envisageait un départ du FCN, qu’importe l’issue de la saison. « T’inquiètes pas, qu’il descende ou qu’il se maintienne, il a son plan pour la saison prochaine. Ne se sent pas concerné... », a répondu Emmanuel Merceron à un internaute sur le réseau social. Arrivé au FC Nantes en 2019, Ludovic Blas est encore sous contrat jusqu’en 2024. Recruté à 8 millions d’euros, le milieu offensif vaudrait aujourd’hui 13 millions d’euros. À ce tarif et au vu de sa saison, le Martiniquais ne devrait pas manquer de prétendants cet été. Reste plus qu’à savoir où il pourrait rebondir en cas de départ dans les prochains mois.