AS Monaco - FC Metz : présentation et enjeux du match

Publié par Clément le 02 avril 2021 à 11:00

La trêve internationale enfin terimée, la merveilleuse Ligue 1 Uber Eats peut reprendre ses droits avec le coup d'envoi de la 31e journée. Et dès 13 h ce samedi, l'AS Monaco et le FC Metz ouvriront un incroyable samedi de championnat, durant laquelle les quatre prétendants au titre seront sur le pont.

Monaco peut mettre la pression à tout le monde

En l'emportant dès le début de l'après-midi au Stade Louis II, l'ASM s'offrirait alors le luxe de mettre la pression à ses trois adversaires directs - qui joueront plus tard dans la journée - en regardant ainsi avec sérénité Paris SG-Lille et Lens-Lyon. En effet, si les coéquipiers de Wissam Ben Yedder venaient à bout des Grenats, ils prendraient provisoirement deux points d'avance sur l'Olympique Lyonnais, et reviendraient à deux longueurs des leaders parisien et lillois. Reste aux hommes de Niko Kovac de profiter de cette occasion, tandis qu'un revers compliquerait sérieusement les chances de titre du club princier.

Dernière chance d'Europe pour Metz ?

Cinquième il y a trois journées, le club lorrain n'a pas gagné depuis et est descendu à la neuvième place du classement. Sur le Rocher, les hommes de Frédéric Antonetti devront se relancer pour conserver leur fol espoir européen : le FC Metz n'est quà six longueurs du RC Lens, qui affrontera l'OL le soir-même !

Les compos probables

AS Monaco : Lecomte - Disasi, Maripan, Badiashile - Aguilar, Fabregas, Fofana, Henrique - Volland, Ben Yedder (c), Diop.

FC Metz : Caillard - Bronn, Kouyaté, Boye (c) - Centonze, Pajot, Sarr, Delaine - Boulaya - Gueye, Vagner.