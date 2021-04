PSG Mercato: arrivée de Messi, gaffe interdite au vestiaire?

Publié par JEAN-LUC D le 03 avril 2021 à 15:22

Lionel Messi enflamme déjà le marché des transferts et le vestiaire du Paris Saint-Germain. Mais malgré les questions pièges à la fonction détournée, le vestiaire parisien fait attention à ses sorties médiatiques.

Lionel Messi au PSG, ce qu'en savent les joueurs

Lors d’une interview accordée à France Football en janvier dernier, Leonardo avait ouvertement exprimé l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Lionel Messi. « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler ni d'y rêver (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où… », avait lancé le directeur sportif du Paris SG.

Depuis ces propos, les rumeurs enflent au fil des jours à propos d’une éventuelle arrivée de l’attaquant du FC Barcelone dans la capitale française. Cependant, le vestiaire parisien ne veut pas s’emballer et préfère garder son calme concernant cette affaire. Thilo Kehrer, le défenseur allemand de l’équipe entraînée par coach Mauricio Pochettino, s’est chargé de le dire à la presse.

Thilo Kehrer botte en touche pour Lionel Messi

Alors que la planète football se demande où Lionel Messi va poursuivre sa carrière la saison prochaine, Thilo Kehrer préfère ne pas prêter attention aux nombreuses rumeurs l’annonçant régulièrement au Paris SG cet été. Dans un entretien avec le média allemand Bild, le coéquipier de Marquinhos a ouvertement avoué ne rien savoir de cette affaire. D’ailleurs, le joueur de 24 ans préfère se concentrer sur les éléments qui composent l’actuel groupe de l’équipe de foot parisienne.

« Une arrivée de Lionel Messi ? Il y a tellement de rumeurs autour du PSG. Je préfère me concentrer sur les joueurs qui jouent réellement pour nous », a expliqué l’ancien pensionnaire de Schalke 04. Autrement dit, ce n’est pas auprès des joueurs du PSG que les médias trouveront des réponses sur ce sujet.