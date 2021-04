OL : Petite inquiétude à Lyon après le nul contre le RC Lens

Publié par Ange A. le 04 avril 2021 à 08:30

L’Olympique lyonnais a ramené le point du match nul samedi de Lens. Outre ce mauvais résultat dans la course au titre, l’ OL a également perdu un défenseur sur blessure contre les Sang et Or.

L’ OL cale encore contre le RC Lens

L’Olympique lyonnais n’y arrive plus en championnat. Samedi, l’ OL a arraché le match nul (1-1) sur la pelouse de Bollaert contre le RC Lens. Lucas Paqueta a été le sauveur lyonnais grâce à son égalisation à la 81e minute de jeu. Suite à ce nul, Lyon reste désormais sur trois matchs sans victoire en Ligue 1. Les Lyonnais ont manqué l’occasion de doubler l’AS Monaco (3e) et de revenir à égalité de points du PSG (2e), battu par le LOSC (1er). La soirée a été particulièrement compliquée pour les Gones. Les Lyonnais ont en effet fini la rencontre à dix après l’expulsion d’Islam Slimani (90e). Avant l’heure de jeu déjà, le club rhodanien a enregistré un premier coup dur avec la sortie sur blessure de Léo Dubois.

Le verdict attendu pour Léo Dubois

De retour de sélection, le latéral droit tricolore (7 sélections) a cédé sa place à l’Italien Mattia De Sciglio. L’arrière droit de 26 ans semble touché aux adducteurs. Des examens permettront d’en savoir plus sur la nature exacte de sa blessure et le cas échéant sur la durée de son indisponibilité. Contre le RC Lens, Rudi Garcia était déjà privé d’Houssem Aouar et Djamel Benlamri. Le milieu de l’ OL n’est toujours pas remis de sa gêne aux adducteurs. Quant au défenseur central algérien, il a reçu un coup lors du carton de l’Algérie contre le Botswana (5-0) lors de la trêve internationale. Une absence prolongée de ces éléments serait préjudiciable à Lyon engagé dans le sprint final. Le club aura besoin de toutes ses forces vives pour décrocher une place en Ligue des champions et batailler jusqu’au bout pour le titre.