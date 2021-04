Stade Rennais : Génésio s’attend à une surprise cette saison

Publié par Ange A. le 05 avril 2021 à 00:25

Le Stade Rennais a arraché le match nul (2-2) dimanche sur la pelouse du Stade de Reims. Bien que déçu du résultat, Bruno Génésio, le coach du SRFC, reste optimiste pour la suite de la saison.

Le Stade Rennais freiné à Reims

Le Stade Rennais version Génésio a vu sa série de deux victoires s’arrêter ce dimanche. Le SRFC n’a pas pu faire mieux qu’un match nul contre le Stade de Reims (2-2). Auteur d’un doublé, Serhou Guirassy (75e s.p, 83e) a évité la défaite au club breton. Boulaye Dia (60e) et Ghislain Konan (81e) ont été les buteurs du club champenois. Suite à ce match nul, Rennes reste à la 7e place de Ligue 1 et voit la 5e place s’éloigner. Les Rouge et noir sont relégués à trois longueurs des Marseillais (6es), vainqueurs de Dijon, et à quatre du RC Lens (5e). Malgré ce retard, Bruno Génésio reste optimiste pour la fin de la saison.

Génésio entre déception et optimisme après Reims

Après la rencontre, l’entraîneur du Stade Rennais a exprimé quelques regrets. « On est déçu, il y avait la place pour prendre les trois points et on a fait ce qu’il fallait pour les prendre. Malheureusement, on est sanctionné sur quelques erreurs, exploitées par les Rémois », a déploré le coach du SRFC cité par L’Équipe. Le technicien se satisfait néanmoins de l’état d’esprit de ses poulains. « On a manqué d’agressivité en première mi-temps pour concrétiser notre domination, ensuite, on a reculé mais on a su revenir dans le match à deux reprises. C’est aussi la preuve qu’on a du caractère, qu’on ne renonce pas […] Sur le contenu et l’état d’esprit, je n’ai rien à redire à mes joueur […] Si on est capable de réitérer ce genre de performance lors des sept derniers matches, on aura certainement une bonne surprise en fin de saison », a indiqué le Lyonnais qui croit toujours à une qualification en Coupe d’Europe.