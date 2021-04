Barça, Real Mercato : La mise au point de Raiola pour Haaland

Publié par Ange A. le 05 avril 2021 à 09:00

Bien qu’encore sous contrat jusqu’en 2024, Erling Haaland devrait quitter le Borussia Dortmund cet été. Agent du buteur norvégien, Mino Raiola a démenti certains montants avancés concernant un transfert de son protégé.

Mino Raiola apporte un démenti pour Erling Haaland

Le Borussia Dortmund avait réalisé un joli coup en recrutant Erling Haaland lors de l’hiver 2020. En concurrence avec les grosses cylindrées européennes, le club allemand avait arraché l’avant-centre au RB Salzburg. Un chèque de 20 millions d’euros avait suffi aux Marsupiaux pour signer l’international norvégien (10 sélections/6 buts). La direction du BVB devrait réaliser une énorme plus-value dans les prochains mois en cas de vente de son buteur de 20 ans. Selon les informations de la radio catalane RAC 1, il faudra casser sa tirelire en ces temps de crise pour signer le Borussen. Le média indique qu’il faudra compter jusqu’à 150 millions d’euros pour s’attacher ses services au prochain mercato. Le salaire du joueur serait fixé à 30 millions d’euros. Son agent et son père percevraient chacun 20 millions chacun comme frais de commission. Seulement, ces chiffres avancés par la radio sont faux selon Mino Raiola, le représentant du Norvégien.

Raiola dénonce des « fake news »

Le célèbre agent italien a raillé ces montants dans un tweet. « Les fausses informations voyagent vite et loin », a posté Mino Raiola sur son compte Twitter. Le représentant d’Erling Haaland n’a toutefois avancé aucun montant concernant un éventuel transfert de son protégé. L’avenir de celui-ci s’écrit déjà en pointillés à Dortmund. Récemment, l’agent et le père du joueur ont rencontré les responsables du FC Barcelone et du Real Madrid. C’est au sortir de ces réunions que ces chiffres ont été avancés par la radio catalane qui révélait les difficultés qu’aura le Barça à boucler pareille affaire. Annoncé sur les tablettes des deux géants espagnols, le crack scandinave est également courtisé en Premier League. Son nom est notamment associé à Chelsea, Liverpool ou encore Manchester United. Reste plus qu’à savoir lequel de ces prétendants répondra à la fois aux « réelles » exigences de Dortmund et de Mino Raiola.