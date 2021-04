FC Nantes Mercato : L'entourage de Lafont fait le point

Publié par Matthieu le 06 avril 2021 à 17:00

Le FC Nantes va de mal en pis après une nouvelle défaite contre l'OGC Nice (1-2) à domicile lors de la 31e journée de Ligue 1. Les hommes d'Antoine Kombouaré pointent à la 19e place du classement, et l'ambiance semble tendue, notamment entre l'entraîneur et son défenseur Nicolas Pallois, qui se sont accorchés après la défaite contre les Aiglons. Parallèlement, la foudre contre la présidence Kita ne faiblit. C'est dans ce contexte bouillant qu'Alban Lafont a évoqué avenir européenn, forcément loin des bords de l'Erdre.

Alban Lafont veut jouer l'Europe

Dans un récent entretien donné à Ouest-France, Alban Lafont a émis quelques doutes sur son avenir au FC Nantes. Prêté par la Fiorentina jusqu'à la fin de la saison, le gardien a évoqué son envie de jouer l'Europe. Un palier inatteignable par les Canaris dans un avenir proche, eux qui flirtent désormais avec la Ligue 2. "Jouer l’Europa Ligue et la Ligue des champions est magnifique. Cela permet de se confronter aux meilleurs donc ça doit faire partie de ma progression. Cette dimension entera sans doute dans ma réflexion pour mon avenir", avait déclaré Alban Lafont au quotidien régional. "Mais actuellement, je me concentre surtout sur le maintien du FC Nantes en Ligue 1. C’est ma priorité", avait-il néanmoins nuancé. Une sortie pas forcément appréciée vu la situation actuelle des Jaune et Vert.

Son entourage assure qu'il est focalisé sur le FC Nantes

L'entourage du gardien international espoir a tenu à mettre les choses au clair après la propos du portier nantais, pour désamorcer cette polémique. "Alban est lié au FC Nantes jusqu’au 30 juin 2021, date d’échéance de son prêt. Il a rencontré les dirigeants du club et leur a fait savoir que, pour la suite de sa carrière, il souhaite aller dans un club à dimension européenne, disputer des échéances continentales. Mais avant toute chose, il est surtout concentré tout d’abord sur un seul et unique objectif : faire tout son possible pour assurer le maintien en Ligue 1 du FC Nantes : pour le club, ses supporters, et tous ses salariés. Depuis ses débuts chez les professionnels, il n’a jamais connu de descente en Ligue 2. Si cela devait arriver, ce serait un échec immense pour lui-même. Alban a connu le maintien avec Toulouse, acquis de haute lutte à la toute dernière journée. Il sait ce qu’un maintien peut représenter pour tout un club et veut laisser les Canaris là où ils doivent être : dans l’élite", a déclaré le clan Lafont à Footmercato.