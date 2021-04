RC Strasbourg : Un ancien Lyonnais pour succéder à Laurey ?

Publié par Melvin le 09 avril 2021 à 13:45

A la lutte pour se maintenir, le RC Strasbourg est bien parti pour connaître une 5e saison dans l'élite. Victorieux des Girondins de Bordeaux le week-end dernier, le club alsacien compte désormais sept points d’avance sur le barragiste et huit points sur le premier relégable à sept journées de la fin. Mais si les Strasbourgeois doivent aller chercher les quelques points qui leur manquent pour acquérir officiellement leur maintien en Ligue 1, en interne on prépare activement la saison prochaine. Et il se pourrait bien qu’un nouveau cycle démarre pour le club présidé par Marc Keller.

Laurey out, Rémi Garde en pole pour le remplacer

Selon les informations de nos confrères du 10sport, Thierry Laurey, l’actuel entraîneur du RC Strasbourg, vivrait ses derniers mois sur les bancs de la Meinau. Après cinq années de bons et loyaux services, la direction strasbourgeoise aurait décidé de ne pas prolonger le bail de l’ex-entraîneur du Gazélec Ajaccio se terminant à la fin de saison. Et pour le remplacer, Marc Keller a déjà trouvé l’homme idéal pour donner un nouveau souffle à l’équipe alsacienne. En effet, le président des Bleu et Blanc a fait de Rémi Garde sa priorité pour succéder à Thierry Laurey. Le technicien français est actuellement libre après son passage en MLS, du côté de l’Impact de Montréal (2018-2019).

La fin d’une belle aventure entre Thierry Laurey et le RC Strasbourg

Si cette information vient à se confirmer, ce serait la fin d’un belle histoire entre le natif de Troyes et le club alsacien. Arrivé en mai 2016, Thierry Laurey fait monter, dès sa première saison, le club strasbourgeois dans l’élite. Auréolé d’un titre de champion de Ligue 2, l’ex-joueur de Montpellier ne s’arrête pas en si bon chemin. Seulement présent en Ligue 1 depuis deux saisons, le RC Strasbourg remporte l’édition 2019 de la Coupe de la Ligue donnant le droit de disputer la Ligue Europa la saison suivante. Deux saisons plus tard s’en est probablement terminé de l’aventure strasbourgeoise de Thierry Laurey.