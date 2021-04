PSG Mercato : Succession d'Icardi, un pari à 0€ cet été ?

Publié par Ange A. le 11 avril 2021 à 07:45

Le Paris Saint-Germain pourrait céder Mauro Icardi cet été. Pour compenser son départ, le PSG pourrait réaliser un joli coup en misant sur un de ses jeunes actuellement en prêt au RC Lens.

Mauro Icardi déjà vers la sortie au PSG

Recruté l’été dernier contre 50 millions d’euros, Mauro Icardi ne donne plus satisfaction au Paris Saint-Germain. Diminué par les pépins physiques, l’attaquant argentin réalise une saison en deçà de ses standards. Il ne compte que 7 buts et 6 passes en 19 apparitions cette année. Recruté pour être la doublure de l’Argentin, Moise Kean affiche de meilleures performances par rapport à l’ancien nerazzuro. Le joueur prêté par Everton a buté à 18 reprises et délivré une offrande. Dans le dur à Paris, Mauro Icardi serait proche de quitter le PSG dès cet été. Désireux de conserver Moise Kean, Leonardo devra trouver une doublure à l’Italien.

Le RC Lens proche de perdre Kalimuendo ?

Pour L’Équipe, la direction du Paris Saint-Germain pourrait miser sur un coup à zéro euro. Le journal national estime que le PSG peut faire confiance à Arnaud Kalimuendo. Le titi parisien est actuellement en prêt au RC Lens avec option d’achat. L’avant-centre de 19 ans réalise une belle saison avec les Sang et Or, actuels 5es de Ligue 1. Le joueur du PSG compte 7 buts et 5 passes décisives en 24 rencontres sur l’exercice en cours, son premier en tant que footballeur professionnel. Satisfaite des performances du Parisien, la direction de Lens penserait à conserver le titi. Mais avec le départ d’Icardi qui se dessine, Paris pourrait compromettre les plans du club artésien.