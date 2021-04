Stade Rennais : Les exigences de Génésio après le derby

Publié par Ange A. le 12 avril 2021 à 05:45

Le Stade Rennais a remporté le derby contre le FC Nantes dimanche sur le plus petit des scores. Après la rencontre, Bruno Génésio a noté les carences de son équipe.

Le Stade Rennais vainqueur du derby contre le FC Nantes

Tenu en échec par le Stade Reims (2-2) lors de la dernière journée, le Stade Rennais a renoué avec la victoire ce dimanche. Le SRFC s’est imposé (1-0) contre le FC Nantes lors de la 32e journée de Ligue 1. Martin Terrier (52e) a offert les trois points aux Rouge et noir au Roazhon Park. Suite à ce succès, Rennes conserve sa 7e place et reste au contact de Marseille (6e), accroché par Montpellier (3-3). L’OM ne dispose plus que d’un point d’avance sur le club breton. Malgré la victoire, Bruno Génésio a noté certaines carences de son équipe. Le coach rennais rêve toujours de cette 5e place qualificative pour la Coupe d’Europe. Pour cela, il estime que son équipe doit s’améliorer sur certains points.

Maintien, Europe, le message d’espoir de Génésio

« Il nous a encore manqué de percussion dans les 25 derniers mètres. On reste toujours à la merci d’une erreur ou d'une situation dangereuse comme en toute fin de match. On a eu plusieurs occasions de tuer le match et on n’a pas réussi à les concrétiser. Il faut plus de spontanéité, d’agressivité aussi », a noté Bruno Génésio en fin de rencontre. L’ancien entraîneur lyonnais s’est également exprimé sur la possible relégation du FC Nantes. Il souhaite qu’Antoine Kombouaré remplisse sa mission chez les Canaris. « On était là pour gagner le derby, pas pour enfoncer Nantes, parce que je pense que le foot français a besoin d’avoir des clubs comme ça en Ligue 1. Si on veut connaître d’autres derbies, il faut qu’ils restent en Ligue 1 », a fait savoir l’entraîneur du SRFC.