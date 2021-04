PSG Mercato : Lingard fixe une première condition à Leonardo

Publié par JEAN-LUC D le 14 avril 2021 à 14:59

Flamboyant sous le maillot de West Ham depuis son prêt durant le mercato hivernal passé, Jesse Lingard est sur les tablettes du PSG et de plusieurs autres clubs européens. De son côté, le milieu offensif de 28 ans, sociétaire de Manchester United, s'est donné un plan d’avenir.

Foot Mercato : Jesse Lingard prêt à quitter la Premier League ?

Auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 9 matches de Premier League, Jesse Lingard a retrouvé des couleurs sous le maillot de West Ham. Un regain de forme qui attire la convoitise de plusieurs grosses formations du continent à l'approche du mercato estival. S’il appartient encore à Manchester United, l’international anglais n’est pas certain de retourner à Old Trafford où son contrat court jusqu’au 30 juin 2022.

Selon le média sportif américain ESPN, Leonardo voudrait le recruter à l’issue de la saison pour en faire un remplaçant de luxe au Paris Saint-Germain. Toujours selon la même source, le milieu offensif de 28 ans n’aurait pas encore arrêté de décision concernant son avenir, mais aurait déjà une petite idée de sa future destination.

Jesse Lingard veut disputer la Ligue des Champions

À un an de la fin de son contrat avec Manchester United, l’attaquant venu de Warrington intéresse toujours West Ham qui aimerait le conserver. Seulement, l’ancien joueur de Leicester City ne compte pas servir de monnaie d’échange aux Red Devils qui veulent recruter Declan Rice, le milieu des Hammers. Il pourrait finalement décider de rejoindre un autre club cet été.

Outre le Paris Saint-Germain, l’Inter Milan et Arsenal sont également annoncés à ses trousses. Cependant, ESPN explique que Jesse Lingard a en priorité de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Un critère qui place le PSG parmi les destinations les plus sûres pour l’ancien coéquipier de Paul Pogba.

Reste maintenant à savoir si Leonardo parviendra à réaliser ce joli coup et si ce joueur a le niveau pour faire rêver grand les supporters parisiens.