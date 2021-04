PSG Mercato : Barça, le clan Neymar fait une annonce détonante

Publié par JEAN-LUC D le 14 avril 2021 à 21:11

Lundi, la presse espagnole a annoncé que Lionel Messi insistait auprès de Neymar pour le dissuader de prolonger son contrat avec le PSG, la star argentine souhaitant toujours voir son ami revenir au Barça. Alors que toutes ces rumeurs enflent de plus en plus, un journaliste proche de l’attaquant parisien a fait une déclaration sur son avenir.

La prolongation de Neymar déjà bouclée ?

En négociations avec Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo depuis plusieurs mois, le milieu offensif de 29 ans pourrait prochainement parapher un nouveau bail pour étendre l’actuel qui court jusqu’au 30 juin 2022. Une possibilité qui ne fait plus aucun doute selon l’entourage du joueur de Mauricio Pochettino.

Interrogé par le journal espagnol AS, un membre du clan Neymar a envoyé un message fort concernant son avenir au Paris Saint-Germain. Selon lui, la prolongation du meneur de jeu auriverde serait d’ores et déjà bouclée et il ne resterait plus que l’officialisation de la bonne nouvelle par le Paris SG.

« La prolongation est bouclée. Il ne manque plus que l’annonce officielle. Cela ne s’est pas encore fait pour des raisons commerciales et des détails contractuels. Il n’y a plus rien à négocier. Ceux qui le connaissent le savent depuis plusieurs semaines. Tout le reste n’est que de la fumée. Je ne sais pas d’où ça vient. Neymar veut rester et il a la confiance du club comme quoi il sera la superstar du projet sportif du club dans les prochaines années. Il y a un projet ambitieux et cela coïncide avec son ambition de tout gagner », a-t-il annoncé.

Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo seraient donc tout proches de frapper leur gros coup de cette saison. Un énorme camouflet pour le Barça et Messi.