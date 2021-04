Stade Rennais : Trois coups durs confirmés pour Génésio

Publié par Ange A. le 15 avril 2021 à 08:00

Le Stade Rennais sera opposé au Dijon FCO dimanche le 25 avril pour la 34e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Bruno Génésio, le coach du SRFC, ne pourra pas composer avec trois joueurs.

Trois grosses absences pour le Stade Rennais contre Dijon

Le Stade Rennais reste sur un court succès (1-0) contre le FC Nantes en championnat. Lors de la 33e journée ce samedi, le SRFC va se déplacer sur la pelouse du SCO Angers. Après cette affiche, le SRFC va recevoir le Dijon FCO avec un groupe amoindri. Bruno Génésio sera en effet privé de trois titulaires. Avertis lors du derby contre Nantes, Nayef Aguerd, Damien Da Silva et Serhou Guirassy ont été suspendus pour accumulation de cartons. Ils écopent chacun d’un match de suspension de la part de la Commission de discipline de la LFP. Leur sanction prend effet à partir du mardi 20 avril.

Génésio donne le ton pour Dijon

Malgré ce coup dur, Bruno Génésio reste optimiste pour la réception de la lanterne rouge du championnat. Le coach du Stade Rennais y voit notamment l’occasion de lancer des joueurs en quête de temps de jeu. Pour l’entraîneur rennais, ces suspensions prouvent à quel point ses poulains tenaient à arracher la victoire dans le derby contre le FCN. « Ça donnera la chance à des joueurs qui travaillent bien et qui n’ont pas eu la chance de s’exprimer jusqu’à maintenant. On a été dans l’engagement d’un derby, comme les Nantais d’ailleurs. Je ne vais pas reprocher à mes joueurs de s’être engagés », a confié le coach du SRFC en conférence de presse. Actuel 7e de Ligue 1, Rennes espère toujours accrocher la 5e place, la dernière qualificative pour une Coupe d’Europe. Pour le moment elle est occupée par le RC Lens. Le promu dispose de trois points d’avance sur Marseille (6e) et de quatre sur le club breton.