Tottenham Mercato : Hugo Lloris répond en personne au PSG !

Publié par JEAN-LUC D le 16 avril 2021 à 01:35

Malgré la solide présence de Keylor Navas (34 ans) dans ses cages depuis 2019, le PSG aimerait bien s’offrir un second gardien de but du même calibre. Hugo Lloris (34 ans) serait ainsi l’une des priorités estivales de Leonardo. Le portier de Tottenham a brisé le silence pour évoquer son avenir.

Hugo Lloris pas pressé de quitter Londres

« On va continuer à y aller pas à pas. Il est évident que je suis très content d’être ici et que je resterai jusqu’à ce qu’ils (les dirigeants) le souhaitent. Bien sûr, s’ils ne veulent plus de moi, je devrais partir, hé, hé ! Mais je suis très heureux ici, épanoui et je profite à 100 % d’être à Paris. Je veux jouer encore longtemps au PSG, car je me sens bien physiquement et mentalement. »

Si Keylor Navas a récemment confié à France Football son souhait de s’inscrire dans la durée avec le Paris Saint-Germain, Leonardo aimerait tout de même faire venir un second gardien de but de classe mondiale comme lui. Le directeur sportif du club de la capitale suivrait donc avec attention la situation de l’international français Hugo Lloris. Arrivé à Londres depuis 2012, l’ancien portier de l’Olympique Lyonnais est un titulaire indéboulonnable dans l’effectif de Tottenham. D’ailleurs, le champion du monde 2018 se plaît bien chez les Spurs et ne pense pas forcément à un départ.

« Cela fait neuf ans. Si je suis encore là, c'est parce que je tiens vraiment au club. Ces choses me touchent en tant que professionnel et en tant que personne », a expliqué le protégé de José Mourinho dans une interview accordée à Sky Sports. Autrement dit, le PSG devra se montrer très convaincant s’il compte vraiment faire déménager le natif de Nice. Mais aux dernières nouvelles, Paris pourrait bien avoir une ouverture dans ce dossier cet été.

Tottenham finalement prêt à laisser filer Hugo Lloris ?

En effet, en à croire le spécialiste mercato Nicolo Schira, les Spurs pourraient laisser filer Lloris en cas d’offre convenable lors du prochain mercato estival. D’ailleurs, les Londoniens seraient déjà à la recherche de son probable successeur. Le dossier aurait été confié à Jonathan Barnett, l’agent de Gareth Bale. Et c’est le Polonais Wojciech Szczesny (30 ans), sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en 2024, qui aurait les faveurs des Spurs. À un an de la fin de son bail, Hugo Lloris pourrait donc quitter la Premier League pour faire son grand retour en Ligue 1.