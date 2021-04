LOSC Mercato : Yilmaz pousse pour deux signatures cet été

Publié par Ange A. le 16 avril 2021 à 00:05

Le Lille OSC a signé un joli coup l’été dernier en recrutant Burak Yilmaz. Le prolifique attaquant turc a rejoint le LOSC en tant que joueur libre. Il invite désormais certains de ses compatriotes à rejoindre le Nord de l’Hexagone.

Deux autres Turcs attendus au LOSC cet été ?

Depuis quelques saisons, le Lille OSC s’intéresse au marché turc. Sous Gérard Lopez notamment, le LOSC a signé le latéral turc Zeki Celik en 2018 et le milieu offensif Yusuf Yazici en 2019. L’été dernier, le contingent turc s’est agrandi avec les arrivées de Burak Yilmaz et de Mustafa Kapi. Le capitaine de la sélection turque a résilié son contrat avec Besiktas afin de rejoindre les Dogues en tant que joueur libre. Lié au club nordiste jusqu’en 2022, l’avant-centre de 35 ans souhaite encore voir le contingent turc s’agrandir à Lille. Interrogé par L’Équipe, le buteur lillois milite en faveur de la venue de deux autres compatriotes à Luchin au prochain mercato.

Un autre coup à 0€ grâce à Yilmaz ?

« Quels joueurs turcs je ferais venir cet été ? Le milieu Dorukhan Tokoz [24 ans], de Besiktas, et l’ailier de Trabzonspor Abdülkadir Ömür [21 ans]. D’ailleurs, le contrat de Dorukhan se termine en juin... », a confié Burak Yilmaz au quotidien sportif. Reste plus qu’à savoir si la direction du LOSC va s’intéresser aux joueurs sollicités par le Turc. Contrairement à Dorukhan Tokoz, libre l’été prochain, Abdülkadir Ömür est encore lié à Trabzonspor, son club formateur, jusqu’en 2022. Cette saison, il compte un but et trois passes décisives en 16 matchs de Super Lig. À un an de l’expiration de son contrat, le milieu international (7 sélections) pourrait vivre sa première expérience à l’étranger cet été. Transfermarkt croit savoir qu’il faudrait au moins 8,5 millions d’euros pour s’attacher les services du polyvalent milieu.