PSG Mercato : Neymar pour 4 ans, officialisation imminente

Publié par ALEXIS le 16 avril 2021 à 20:14

À la suite de la sortie de Neymar mardi, sur la prolongation de son contrat au PSG, une source bien introduite confirme l’imminence de la signature du Brésilien. Cette source donne des indices sur la durée du prochain contrat ainsi que la nouvelle rémunération de la star du club de la capitale.

PSG : Neymar va signer jusqu'en juin 2026 ?

Neymar a fait une déclaration fracassante après la qualification du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. « Ma prolongation au PSG n’est plus un sujet. Je me sens très à l’aise ici et comme à la maison au PSG », disait le parisien avant d’ajouter « Je me sens plus heureux que je ne l’étais auparavant ».

Selon le journaliste Nicolò Schira, spécialiste du mercato, c’est effectivement bouclé pour la signature du joueur offensif du Paris Saint-Germain. Sur son compte Twitter, il a lancé « c’est réglé et confirmé, Neymar va prolonger son contrat jusqu’en 2026, avec une option pour une autre saison ». L’annonce officielle de la prolongation de l' attaquant de 29 ans devrait se faire « dans les prochains jours », à en croire la source. Notons que l'actuel contrat du buteur brésilien prend fin en juin 2022.

Paris SG : 30 M€ par saison pour le Brésilien ?

Neymar devrait désormais toucher le mirobolant salaire de 30 millions d’euros par saison, d’après les indiscrétions de Schira. Pour TNT Sports, le média brésilien auquel le N°10 du Paris SG avait confié son intention de rester au club Parisien, un contrat de 5 ans, soit jusqu’en juin 2027, est dans les tuyaux.

Pour rappel, l'ancien joueur du FC Barcelone a été décisif contre le Bayern Munich lors de la double confrontation. Il n'a pas marqué de but lors du dernier match sur la pelouse du Parc des Princes, mais il avait délivré 2 passes décisives à l'Allianz Arena pour la victoire 3-2.