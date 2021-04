OM Mercato : Kevin Strootman envoie un message à Marseille

Publié par ALEXIS le 16 avril 2021 à 22:10

Kevin Strootman, une des recrues les plus chères de l’ OM ces dernières années, s’est avéré un flop au sein de l’équipe phocéenne. Transparent et indésirable, il a été prêté au Genoa pendant le mercato hivernal dernier. Interrogé sur son avenir, il a confié à Sky Sport Italia son souhait de rester en Serie A.

OM : Kevin Strootman veut rester au Genoa

Prêté au Genoa par l’ OM en janvier 2021, Kevin Strootman a fait le point sur son avenir. Ayant retrouvé du temps au sein de l’équipe de Gênes, il veut poursuivre l’aventure dans le championnat italien. Son prêt est pourtant valide jusqu’à fin juin et n’est pas accompagné d’une option d’achat. En effet, le milieu de terrain espère convaincre l’entraîneur des Griffons par ses performances, afin de pousser ce dernier à le garder. « Si vous ne vous sentez pas le bienvenu, vous ne pouvez pas jouer à votre meilleur niveau. Ici (au Genoa, ndlr), c’est différent. Je me sens bien, nous avons une équipe solide… Je suis retourné en Italie pour ça », a-t-il déclaré, justifiant ainsi son prêt au club italien.

Kevin Strootman sera-t-il un joueur du Genoa après cette saison ? « C’est une chose compliquée. Je ne sais pas ce que le club veut faire et je ne sais pas ce que veut l’Olympique de Marseille », a-t-il répondu. Pour le Néerlandais, la condition pour qu’il soit conservé est claire : « je veux bien faire, alors peut-être je pourrais rester en Serie A », a-t-il indiqué.

Le Néerlandais aura-t-il sa chance avec Sampaoli ?

Le joueur de 31 ans a pris part à 11 matchs de Ligue 1 pour une seule titularisation cette saison avec l’ OM. Recruté en août 2018 à l’AS Rome, son transfert a coûté 25 M€. Une somme colossale qu’il n’a pas réussi à justifier sous le maillot des Olympiens, en deux saisons et demie. Ce qui a occasionné son prêt au Genoa. En revanche, Kevin Strootman joue régulièrement en Italie et est même décisif. Il a disputé 12 matchs de Serie A et a délivré 3 passes décisives.

S’il revient à l’ OM où son contrat est valide jusqu’à l’été 2023, le natif de Ridderkerk (Pays-Bas) pourrait avoir une seconde chance avec le nouvel entraîneur. Jorge Sampaoli a d’ailleurs commencé à redistribuer les cartes. Michaël Cuisance (21 ans) et Luis Henrique (19 ans) par exemple ont désormais plus de temps de jeu.