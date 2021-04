FC Nantes : Blas dévoile le véritable problème des Canaris

Publié par Ange A. le 17 avril 2021 à 01:10

Après sa défaite dans le derby, le FC Nantes joue encore gros ce dimanche avec la réception de l’Olympique Lyonnais. Milieu de terrain du FCN, Ludovic Blas s’est confié sur la pénible saison des Canaris.

Maintien, Ludovic Blas pointe un problème du FC Nantes

Le FC Nantes vit une saison difficile. À six journées de la fin du championnat, le FCN ne pointe qu’à la 19e place de Ligue 1. Les Canaris accusent un retard de deux points sur le Nîmes Olympique (18e) et quatre sur Lorient (17e). Défait par le Stade Rennais (1-0) lors de la dernière journée, Nantes affronte Lyon, un sérieux prétendant au titre ce dimanche. Avant cette rencontre, Ludovic Blas a évoqué les difficultés du club des bords de l’Erdre. Pour le milieu nantais, ses coéquipiers se mettent trop de pression. « Au Parc des Princes contre le PSG, on a vu que l’on était capable de faire de grandes choses. Il faut donc enlever la pression de nos têtes et jouer comme on sait le faire. C’est ça le problème. On se met beaucoup trop de pression », a-t-il confié.

Un objectif clair pour Blas avec le FCN

Meilleur buteur du FC Nantes cette saison avec ses sept réalisations, Ludovic Blas veut croire en un nouvel exploit contre l’OL. Un succès qui sera alors précieux pour son équipe engagée dans la course au maintien. « On sait que Lyon est une grosse équipe, il va falloir faire un grand match. On vise tout simplement le maintien en Ligue 1. On vise la 17e place mais on passera par les barrages s’il le faut », a lancé le numéro 10 du FCN. Avant défier l’OL, Nantes reste sur trois matchs sans victoire, dont deux défaites de rang. Les Lyonnais quant à eux ont renoué avec le succès contre Angers (3-0) lors de la dernière journée.