PSG-ASSE : Une bonne nouvelle de plus pour les Verts ?

Publié par Gary SLM le 17 avril 2021 à 14:06

Demain dimanche, le PSG recevra sur sa pelouse du Parc des Princes une équipe de l’ ASSE au mieux de sa forme. Les Verts de l’ AS Saint-Étienne pourraient avoir en agréable surprise l’absence du gardien parisien Keylor Navas.

Des absences au PSG, l' ASSE peut en profiter

Au classement de Ligue 1, le PSG n’est que deuxième à 6 journées de la fin de la saison. Forcement, pour l’entraîneur Mauricio Pochettino et ses joueurs, chaque match à venir compte pour une finale. C’est dans ce contexte peu favorable pour l’ ASSE que Claude Puel et ses joueurs font le déplacement dans la capitale française.

Si l’absence de plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain laissait un peu d’espoir d’un bon résultat aux Stéphanois, la possible absence de Keylor Navas, l’impérial portier du club parisien, va carrément rendre plus optimistes les Verts. En effet, malade, le portier costaricain pourrait manquer cette rencontre qui se jouera demain dimanche au stade Parc des Princes.

Plusieurs joueurs du PSG sont absents pour le match face à l’ As Saint-Étienne. Neymar Jr, Leandro Paredes et Idrissa Gueye sont absents pour suspension. Diallo, Juan Bernat, Marquinhos et Alessandro Florenzi sont suspendus. C'est à ce petit monde que pourrait s'ajouter Keylor Navas. Si la situation du portier de l'équipe parisienne ne s'améliore pas dans les prochaines heures, les chances de l'As Saint-Étienne de faire un résultat seraient alors très grandes.

Qui manque à Claude Puel à l' AS Saint-Étienne ?

Du côté de l'équipe stéphanoise, quelques joueurs manquent aussi à l'appel. Trauco, Retsos, Rivera, Modeste et Modeste sont indisponibles pour cette rencontre. Claude Puel Devra donc trouver la meilleure composition devant lui permettre de profiter des défections du côté du Paris SG. Il faut noter que les Stéphanois restent sur deux victoires face aux Girondins de Bordeaux (4-1) et contre Nîmes Olympique (0-2).