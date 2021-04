Ligue 1 : Le Stade Rennais reprend le pouvoir sur son mal

Publié par Gary SLM le 17 avril 2021 à 19:21

Ce samedi, le Stade Rennais défiait Angers SCO (0-3) sur sa pelouse du stade Raymond-Kopa, dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Le succès des Rouges et Noirs confirme la nouvelle dynamique positive de matches sans défaite.

Le Stade Rennais relancé dans le sprint final

L’ entraîneur Bruno Genesio et ses joueurs poursuivent l’opération regain de forme. L’ équipe bretonne, en difficulté dans la première partie de la saison, a retrouvé des valeurs avec une rapide remontée dans le haut du classement du Championnat de France. C’est pour confirmer son retour en force que Rennes se devait de prendre les trois points de la victoire à Angers et c’est ce qu’il a fait.

Cette victoire 0-3 a été rendue possible par les buts du buteur Jérémy Doku (45+1) suivi par celui de Martin Terrier (63e), l’ex-attaquant de l’ Olympique Lyonnais, et par une autre réalisation du joueur offensif Serhou Guirassy (90+1’). Ce succès relance un secteur offensif du SRFC longtemps resté inefficace. La victoire est rendue belle par l’effet de prolongement de l’invincibilité des Rouges et Noirs. Ils enregistrent leur 4e victoire lors des 5 derniers matchs.

Montée en puissance du trio Doku, Terrier et Guirassy ?

Avec ce résultat, le Stade Rennais FC reste collé à l’OM et le RC Lens au classement de Ligue 1. Le club phocéen s’est relancé grâce à sa victoire 3-2 face au FC Lorient. Les Lensois gardent leur cinquième place avant même de jouer contre le Stade Brestois demain dimanche 18 avril, à 15h.

Longtemps en difficulté pour le manque d’efficacité de son attaque, Rennes vient d’envoyer un signal avec les buts de son trio offensif qui devait faire son bonheur cette saison. Le message peut être que ces trois attaquants : Doku, Terrier et Guirassy étaient en adaptation cette saison, ce qui est une belle promesse pour l’exercice 2022.

Bruno Génésio satisfait à plus d'un point

Pour le coach Rennais Bruno Genesio, cette rencontre était un « match accompli, très satisfaisant. Il y a eu beaucoup de variété dans l'attaque, l'utilisation de la largeur, parfois plus de verticalité. Plus de sérénité aussi. » L’ancien coach de l’ OL estime qu’il y avait aussi « une âme de compétiteurs qui caractérise les très bonnes équipes, pour rester sérieux jusqu'au bout. »