OM : Un transfert définitif de Strootman dans les tuyaux ?

Publié par Ange A. le 19 avril 2021 à 07:00

Dans dur à l’ OM, Kevin Strootman est prêté sans option depuis le mercato d’hiver au Genoa. La direction du club italien envisagerait désormais de conserver le milieu néerlandais comme l’a indiqué un responsable.

Un aller simple pour Strootman au Genoa ?

Devenu un indésirable à l’Olympique de Marseille, Kevin Strootman est prêté sans option au Genoa pour le reste de la saison. Le milieu de terrain retrouve d’ailleurs des sensations avec l’actuel 13e de Serie A. Depuis son prêt à Gênes, le Néerlandais (46 sélections/3 buts) a disputé 13 rencontres, toutes en tant que titulaire. Il compte également trois passes décisives avec le Genoa. Au vu de ses performances, le joueur sous contrat avec l’ OM pourrait rester en Italie. Francesco Marroccu entend discuter avec Marseille pour un transfert du milieu de 31 ans. « C’est un champion qui ferait un tabac s’il restait au Genoa, mais c’est une situation complexe et prématurée. Nous allons parler à Marseille avec qui nous avons d’excellentes relations », a confié le directeur sportif du club italien à DAZN.

L’ OM, déjà de l’histoire ancienne pour Strootman

Bien qu’encore sous contrat jusqu’en 2023 avec l’Olympique de Marseille, Kevin Strootman ne voit plus son avenir au Vélodrome. Le milieu néerlandais faisait récemment part de son désir de rester en Italie. « Si vous ne vous sentez pas le bienvenu, vous ne pouvez pas jouer à votre meilleur niveau. Ici [au Genoa, ndlr], c’est différent. Je me sens bien, nous avons une équipe solide… Je suis retourné en Italie pour ça […] Je veux bien faire, alors peut-être je pourrais rester en Serie A », confiait Strootman à Sky Sport Italia. Un départ du Batave devrait faire les affaires du club phocéen. L’ OM se verrait débarasser de l’un des plus gros salaires de son effectif. Reste à savoir combien les dirigeants marseillais réclameront si le Genoa ou tout autre prétendant venait à se présenter. Il avait été recruté en provenance de la Roma contre 25 millions d’euros en 2018. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 5 millions d’euros sur Transfermarkt.