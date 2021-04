ASSE : Deux terribles coups durs pour Puel après Paris ?

Publié par Ange A. le 19 avril 2021 à 08:00

L’AS Saint-Étienne a connu un coup d’arrêt dimanche dans sa course au maintien. L’ ASSE s’est inclinée (3-2) sur la pelouse du Paris Saint-Germain. L’infirmerie stéphanoise pourrait accueillir deux nouveaux blessés après ce revers.

Des mauvaises nouvelles en vue pour l’ ASSE après Paris

Après ses deux victoires de rang, l’AS Saint-Étienne espérait enchaîner une troisième dimanche contre le Paris Saint-Germain. Mais au final, les Verts se sont inclinés dans les dernières minutes de la rencontre contre les Parisiens (3-2). Cette défaite au Parc des Princes pourrait avoir de lourdes répercussions sur l’effectif de Claude Puel. Le technicien castrais pourrait enregistrer le départ à l’infirmerie de deux nouveaux joueurs. Sorti à la 56e minute suite à un contact avec Moise Kean, Mathieu Debuchy est touché à la cheville. Selon le premier diagnostic dévoilé par L’Équipe, le capitaine stéphanois souffre d’une entorse à la cheville. Reste plus qu’à savoir s’il ne s’agit de rien de grave comme pour Yvan Neyou. Également victime d’une entorse contre Bordeaux lors de la dernière journée, le milieu camerounais a pu tenir sa place au Parc des Princes.

Vers une pénurie de gardiens professionnels chez les Verts ?

Comme Mathieu Debuchy, Étienne Green a fini la rencontre sur une jambe. Le quotidien sportif assure que le portier de l’ ASSE souffre d’une béquille à la cuisse après avoir heurté le poteau en fin de match sur un corner vicieux d’Angel Di Maria. Une blessure de Green, troisième dans la hiérarchie des gardiens, ne serait pas une bonne nouvelle pour Saint-Étienne. Le portier de 20 ans vient d’enchaîner trois titularisations en raison des blessures du titulaire Jessy Moulin et de sa doublure Stefan Bajic. Le club ligérien devrait faire le point pour le latéral et le gardien de but avant la rencontre contre Brest samedi. À noter qu’outre Moulin et Bajic, les Verts étaient privés de Timothée Kolodziejczak, Panagiotis Retsos, Anthony Modeste, Ryad Boudebouz, Maxence Rivera et Yvann Maçon contre Paris.