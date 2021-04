PSG Mercato : Varane, le Real prend une décision retentissante

Le PSG, cité dans les dossiers Lionel Messi, Sergio Aguero et Sergio Ramos, vient d'être mêlé au dossier Raphaël Varane. Le défenseur central français, sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2022, pourrait être l’une des grosses attractions du mercato estival à venir.

Arrivé en provenance du RC Lens en 2011, Raphaël Varane est annoncé sur le départ du côté du Real Madrid. À un an de la fin de son contrat dans la capitale espagnole, l’international français n’a toujours pas paraphé un nouveau contrat. D’après les informations de Marca, après avoir tout gagné avec le club madrilène, le Champion du monde 2018 voudrait s’offrir un nouveau challenge avec une autre formation européenne.

Le quotidien espagnol explique en effet que la direction du Real Madrid a des doutes sur la volonté de Varane de poursuivre sa carrière à Madrid après la fin de cette saison.

Le protégé de Zinedine Zidane n’aurait montré aucun signe d’une quelconque volonté d’accepter la proposition de prolongation transmise depuis plusieurs mois par Florentino Pérez. Pour éviter de le voir quitter le club merengue gratuitement dans un an, les dirigeants du Real Madrid se disposeraient à placer Varane sur le marché des transferts.

Sur les traces du défenseur madrilène depuis plusieurs années, le Paris Saint-Germain pourrait ainsi obtenir l’opportunité de se l’offrir cet été. Toutefois, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi devront s’attendre à une bataille royale sur ce dossier.

Si Raphaël Varane venait effectivement à quitter le Real Madrid cet été, le PSG devrait mener une rude bataille contre la Premier League pour l'avoir. En effet, en à croire les renseignements de dernières heures de Sort Bild, l’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, serait fortement intéressé par le profil de Varane pour renforcer sa défense centrale la saison prochaine.

Toujours en Angleterre, Manchester United et Liverpool sont annoncés aux trousses du natif de Lille. Le Paris SG parviendra-t-il à convaincre le français quand Willy Sagnol jete un gros doute sur son aspect attractif. L'ancien international français a confié au Journal du Dimanche, parlant du PSG : « Quand les joueurs viennent dans des clubs tels que le Bayern ou le Real Madrid, ils ne veulent pas en partir. Les débats sur les prolongations n’existent pas, ou alors pour un joueur qui est là depuis dix ans. Or, à Paris, on a l’impression qu’ils veulent tous partir à un moment donné. »