OL : Aulas s'aligne sur Al-Khelaïfi pour la Super League

Publié par ALEXIS le 20 avril 2021 à 01:30

Le président de l’ OL, Jean-Michel Aulas, a également réagi au projet de Super Ligue initié par 12 grands clubs européens. Comme le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, il s’est opposé au projet porté par Florentino Pérez (Real Madrid) et Andrea Agnelli (Juventus).

Le président de l' OL tacle le projet Super League

Le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi se sont désolidarisés des membres de l’Association européenne des clubs (ECA) qui soutiennent le projet de Super League. Jean-Michel Aulas n’est pas non plus d’accord avec les adeptes de cette Super League. Selon le patron de l’Olympique Lyonnais, le projet des "12" « n'obtient pas l'adhésion populaire, car elle (la compétition, NDLR) met en avant les vertus de l'argent contre l'esprit de fair-play, alors que nous devons être plus solidaires ».

Notons que l’UEFA menace de sanctionner les clubs engagés dans cette aventure. De plus, le groupe des ''12'' n’a pas le soutien populaire des supporters et des autres clubs non admis dans la prochaine League fermée.

Aulas, « nous devons construire des ponts, pas des murs »

Dans son point de vue exprimé sur son compte Twitter, le dirigeant rhodanien a apporté son soutien à Nasser Al-Khelaïfi. « Nous devons construire des ponts, pas des murs. Construire ensemble avec Nasser l'avenir d'un football où la méritocratie sportive et l'émotion ne sont pas oubliées », a écrit Jean-Michel Aulas.

Rappelons que le patron du club de la capitale a été proposé à la tête de l’ECA, en remplacement d’Andrea Agnelli démissionnaire, mais il a refusé le poste. Notons qu'aucun club de Ligue 1 n'est parmi les initiateurs du projet parallèle à l’UEFA League des Champions.