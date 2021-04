Bordeaux Mercato : Laurey tranche pour la succession de Gasset

Publié par Ange A. le 21 avril 2021 à 23:00

Sur le départ au RC Strasbourg, Thierry Laurey est annoncé chez les Girondins de Bordeaux. Arrivé au FCGB l’été dernier, Jean-Louis Gasset pourrait quitter le club au scapulaire au terme de la saison. Présenté comme un successeur du coach bordelais, l’entraîneur du RCSA a démonté ces rumeurs.

La succession de Jean-Louis Gasset ouverte chez les Girondins ?

L’aventure de Jean-Louis Gasset chez les Girondins de Bordeaux n’est pas loin de tourner au vinaigre. Recruter pour prendre la succession de Paulo Sousa, l’ancien coach de Saint-Étienne est à la peine avec les Marine et blanc. Les Girondins ne pointent qu’à la 16e place de la Ligue 1 Conforama à cinq journées de la fin de la saison. Outre les mauvaises performances du club, le technicien avait récemment ouvert la voie à un départ du FCGB, s’estimant trahi par sa direction. L’Équipe indiquait même récemment qu’un départ du technicien de 67 ans est d’autant plus possible que ses relations avec Hatem Ben Arfa se seraient détériorées. Du côté de la direction du club au scapulaire, des noms circulent déjà pour reprendre le banc des Girondins en cas de départ de Gasset cet été.

La réponse cash de Laurey au sujet de Bordeaux

Le nom de Thierry Laurey a notamment été évoqué par Les Dernières Nouvelles de l’Alsace. Interrogé sur une éventuelle arrivée chez les Girondins de Bordeaux, le coach du RC Strasbourg a mis un terme à ces spéculations. Pour l’entraîneur du RCSA, il ne s’agit que de ragots. « C’est une connerie. En tout cas de mon côté, il n’y a rien. Je ne peux pas dire si je serai ou non entraîneur de Strasbourg la saison prochaine, la seule certitude, c’est que ce sont des conneries », a pesté le technicien de 57 ans dans les colonnes d’Alsa’Sports ce mercredi. Faudra donc encore attendre quelques mois avant de voir clair au sujet du futur de Thierry Laurey.