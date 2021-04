OL Mercato : Coup de pression d’une recrue sur Juninho

Publié par Ange A. le 24 avril 2021 à 07:30

Actuellement prêté à l’ OL sans option d’achat, Mattia De Sciglio s’est de nouveau livré sur son avenir. Le défenseur sous contrat avec la Juventus a adressé un message clair à Juninho, le directeur sportif de Lyon.

Mattia De Sciglio envoie un message à Juninho pour son avenir

Suite au départ de Rafael et de Kenny Tete l’été dernier, l’Olympique Lyonnais a misé sur Mattia De Sciglio. Un temps annoncé au Paris Saint-Germain, le latéral droit a finalement accepté de rejoindre l’ OL. L’international italien (39 sélections) est prêté sans option à Lyon par la Juventus de Turin. Alors que la saison tire à sa fin et qu’il lui reste un an de contrat avec les Bianconeri, le défenseur s’est confié sur son avenir. Un avenir qu’il veut désormais inscrire dans la durée dans la capitale des Gaules. « Je me sens très bien à Lyon. J’aimerai rester ici. Mon expérience est très positive. On verra à la fin de saison [...] J’ai trouvé de la continuité en venant ici », a déclaré De Sciglio selon les propos relayés par le compte Twitter du club.

Une signature à 7 M€ en vue pour l’ OL cet été ?

Mattia De Sciglio ne compte donc pas honorer son contrat à son terme avec la Juventus. Barré par la concurrence, le latéral n’a jamais réussi à s’imposer comme titulaire chez les Bianconeri. La saison dernière, il n’a disputé que 13 rencontres avec le nonuple champion d’Italie. Il a déjà pris part à plus de rencontres cette année durant sa pige lyonnaise. Il en est déjà à 29 matchs, dont 15 titularisations, pour deux passes décisives avec l’ OL. Reste maintenant à savoir si son vœu d’un transfert définitif à Lyon sera exaucé cet été par Juninho. La valeur marchande du Milanais est estimée à 7,5 millions d’euros sur Transfermarkt. Il est encore lié à la Juventus jusqu’en 2022.