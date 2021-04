ASSE : Les confidences de Puel sur le départ d'un buteur

Publié par Ange A. le 24 avril 2021 à 08:30

Après sa défaite in extrémis contre le PSG (3-2), l’ ASSE reçoit le Stade Brestois ce samedi. Une rencontre particulière pour Claude Puel qui va retrouver Franck Honorat. L’ancien stéphanois évolue au SB29 depuis l’été dernier.

Claude Puel se livre sur le départ d’Honorat de l’ ASSE

L’AS Saint-Étienne affronte le Stade Brestois ce samedi lors de la 34e journée de Ligue 1. Les Verts auront à cœur de renouer avec le succès après leur défaite au Parc des Princes (3-2). Côté Brestois, Franck Honorat va effectuer son retour à Geoffroy Guichard. L’ailier de 24 ans a quitté l’ ASSE l’été dernier pour le SB29. Entraîneur de Saint-Étienne, Claude Puel est revenu sur ce départ en marge de cette affiche. Pour le technicien castrais, l’attaquant n’était plus à son aise dans le Forez. « Il n’avait pas encore joué à mon arrivée et je l’ai mis dans l’équipe, d’abord à un poste de piston. Il continue à passer les paliers. Il ne se sentait pas bien et avait une grosse volonté de partir. C’est un joueur qui avait de la qualité et qui a trouvé plus de régularité et d’efficacité à Brest, ce qui lui faisait défaut ici », a confié le coach stéphanois selon les propos relayés par EVECT.

Honorat à la relance à Brest, Puel « content »

Aujourd’hui au Stade Brestois, Franck Honorat réalise sa meilleure saison dans l’élite. Avec ses 8 réalisations et 5 passes décisives, il est le Brestois le plus décisif cette saison. Chose qui ravit d’ailleurs Claude Puel. « Je ne suis pas surpris non […] Je suis content pour lui », a assuré le coach de l’ ASSE. Lors de la dernière confrontation entre Brest et Saint-Étienne, le SB29 s’était largement imposé (4-1) avec un but et une passe décisive d’Honorat. Reste plus qu’à voir si l’ancien stéphanois fera de nouveau regretter les Verts ce samedi au Chaudron.