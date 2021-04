FC Metz : Frédéric Antonetti accable le PSG de Pochettino

Publié par Ange A. le 25 avril 2021 à 00:15

Le FC Metz s’est incliné face au PSG samedi lors de la 34e journée de Ligue 1. Coach des Grenats, Frédéric Antonetti a noté des carences des Parisiens après la rencontre.

Frédéric Antonetti et Metz broient du noir face au PSG

Le FC Metz est dans le dur en championnat. Samedi, le club mosellan a concédé son septième match de rang sans victoire. Metz s’est incliné à Saint-Symphorien face au Paris Saint-Germain (1-3). Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, et Mauro Icardi ont été les bourreaux des Grenats. Lesquels ont sauvé l’honneur grâce à Fabien Centonze au retour des vestiaires. Pour Frédéric Antonetti, ses poulains ont davantage été spectateurs au long de la rencontre. « On les a trop regardés et on a manqué d’expérience […] On a fait des décalages, on a eu des situations intéressantes, mais on n’a pas assez osé, pas assez entrepris », a déploré le technicien messin en conférence d’après match. Le coach de Metz a également été invité à juger le PSG à la veille de son choc contre Manchester City en Ligue des champions.

Le triste constat d’Antonetti avant Manchester City

Frédéric Antonetti assure notamment être tombé sur un meilleur Paris Saint-Germain. Pour l’entraîneur du FC Metz, ce PSG est loin d’être redoutable comme par le passé. « Ils n’ont pas la mentalité. Je trouvais l’équipe des années 90 plus saine à ce niveau. Puis avec Ibrahimovic [2012-2016], c’était aussi très costaud. C’est un bon PSG, mais j’ai trouvé des équipes parisiennes plus régulières sur une saison. Avoir déjà perdu huit matches de L1 [et trois en C1] cette saison, c’est beaucoup trop pour une équipe de cette valeur », a noté le tacticien de 59 ans à la veille de la réception de City ce mercredi au Parc des Princes.