Stade Rennais : Genesio envoie un message fort pour l’Europe

Publié par JEAN-LUC D le 25 avril 2021 à 20:17

Largement vainqueur de Dijon FCO (5-1), le Stade Rennais occupe la 7e place au classement de Ligue 1 et est donc toujours en course pour une place en Coupe d’Europe pour la saison prochaine. Bruno Genesio, l’entraîneur du club breton, a évoqué cette course au Top 5.

Bruno Genesio confiant pour la fin de saison

Grâce à un doublé de Martin Terrier (16e, 71e) et des réalisations de Flavien Tait (72e), Gerzino Nyamsi (81e) et Clément Grenier (90+1e), le Stade Rennais a confirmé sa place de prétendant sérieux pour une qualification en Europa League la saison prochaine. Pour son entraîneur Bruno Genesio, la régularité sera la clé dans cette course avec le RC Lens (5e) et l’Olympique de Marseille (6e).

« On s'est mis un petit handicap d'entrée de jeu qui nous a obligés à courir derrière Dijon. Mais déjà en première période, avec plus d'agressivité devant le but, on aurait dû mener au score... On a eu une entame de deuxième un peu difficile, mais on a su se remettre dans le droit chemin, qui nous a permis de dérouler ensuite. Il y a eu beaucoup de très bonnes choses, c'est le cas depuis plusieurs matches. Il faut qu'on arrive à garder ça. Il faut aussi qu'on soit capables d'avoir moins de temps faibles.

Si on avait joué une équipe du Top 4, on aurait pu être punis sur certaines situations... Il y a eu quelques erreurs de concentration. Terrier confirme par les stats, mais aussi par le jeu. Tait est très heureux d'avoir marqué son premier but aussi... Je voudrais souligner l'état d'esprit du groupe, qui a encore été très bon, notamment avec les entrants qui ont été décisifs. On est trois équipes pour une ou deux places européennes, avec donc un mini-championnat. C'est la régularité qui fera la différence. Ce sera jusqu'au bout très, très serré », a déclaré l’entraîneur rennais en zone mixte.

Bruno Genesio rentre dans l’histoire du SRFC

Arrivé début mars en remplacement de Julien Stéphan, Bruno Genesio connaît des débuts fracassants et est déjà rentré dans l’histoire du Stade Rennais. En effet, grâce à sa victoire de cet après-midi face à Dijon FCO, l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais devient le premier entraîneur de l'histoire à avoir pris 16 points lors de ses 7 premiers matches à la tête des Rouge et Noir en Ligue 1. Pour rappel, le Stade Rennais affrontera successivement les Girondins de Bordeaux, le PSG, l’AS Monaco et Nîmes pour les quatre dernières journées du championnat.