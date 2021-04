ASSE Mercato : Un défenseur en fin de contrat alerte Puel

Publié par ALEXIS le 28 avril 2021 à 11:08

Plusieurs joueurs de l’ ASSE sont en fin de contrat en juin. Un défenseur, dont le bail expire en 2022, a fait le point sur sa situation contractuelle. Il espère poursuivre l’aventure dans le Forez, tel était l'objet de son message adressé à Claude Puel.

ASSE : Pas encore de négociations pour Miguel Trauco

L’ ASSE a de nombreux dossiers à gérer à l'approche du mercato estival. Mathieu Debuchy, Romain Hamouma, Kévin Monnet-Paquet et Étienne Green sont en fin de contrat le 30 juin 2021. Contrairement à ces derniers, Miguel Trauco a encore une saison de contrat à honorer à Sainté. Néanmoins, il est préoccupé par sa situation. Dans une interview à But Football Club, le défenseur arrière gauche a affirmé qu’il n’y a pas encore de « discussions » avec la Direction de l’AS Saint-Étienne pour « prolonger » son contrat. « C’est un sujet que nous n'avons pas encore abordé », dit-il au site sportif.

L’arrière latéral gauche a cependant déclaré qu’il « espère aller au bout de mon contrat » avec les Verts. Pour finir, l’international péruvien a transmis un message à l' entraîneur Claude Puel, manager général de l’ ASSE. « Pour l'instant je suis dans l'attente », a-t-il lâché, tout en soulignant que son avenir « ne dépend pas » que de lui, mais aussi de son coach.

Des opportunités de transfert pour le défenseur stéphanois ?

Miguel Trauco était sur la liste des indésirables de Claude Puel en début de saison. La formation stéphanoise a cherché à le faire partir sans succès. L’Olympiakos voulait le recruter, mais aucun accord n'a été trouvé entre les deux clubs sur les conditions de son transfert. Le N°13 de l’ ASSE a confirmé qu’il a « eu des opportunités, mais ça ne s’est pas concrétisé ».

Malgré tout, il "Trauco ne le regrette" pas d'être resté à l'AS Saint-Étienne où il a retrouvé du temps de jeu. Le joueur de 28 ans a disputé 24 matchs en Ligue 1 et a délivré 2 passes décisives. Selon l’estimation de Tranfermarkt, sa valeur marchande est de 1,5 M€ alors qu’il a été transféré de Flamengo (Brésil) en août 2019 pour seulement un million d'euros.