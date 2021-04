FC Nantes : Les confidences de Lafont après sa prolongation

Publié par Ange A. le 30 avril 2021 à 07:30

Alban Lafont va poursuivre l’aventure avec le FC Nantes. Prêté depuis de saisons, le portier a définitivement été recruté par les Canaris. Il est revenu sur sa signature au FCN.

Fin du suspens pour Alban Lafont au FC Nantes

L’avenir d’Alban Lafont au FC Nantes restait flou jusqu’à ce jeudi. Dans un communiqué diffusé sur ses différentes plateformes, le FCN a levé les doutes au sujet du portier de 22 ans. Le club des bords de l’Erdre a décidé de recruter définitivement l’international Espoirs tricolore (14 sélections). Lequel est désormais lié aux Canaris jusqu’en 2024. Si le montant de son transfert n’a pas été divulgué, Transfermarkt croit savoir qu’il s’élève à 7,5 millions d’euros. Le jeune gardien de but est prêté avec option d’achat par la Fiorentina depuis l’été 2019. Son contrat avec Nantes arrivait à échéance au terme de la saison. L’ancien toulousain s’est confié après l’annonce de sa nouvelle signature.

Lafont justifie son transfert au FCN

Alban Lafont voit une marque de confiance de la part des dirigeants du FC Nantes. Il entend désormais « rendre la pareille en prouvant un peu plus chaque jour sur le terrain ». Au vu de ses nouvelles responsabilités au sein de l’effectif, le portier veut tirer le groupe vers le haut. « C’est le signe que je fais du bon travail et que le Club compte sur moi […] Le coach m’a récemment nommé capitaine de l’équipe et cette prolongation va en ce sens. J’espère vraiment que le meilleur est à venir. Aujourd’hui, l’idée c’est d’apporter mon expérience, ce que j’ai pu acquérir depuis toutes ces années, notamment ici à Nantes », a confié le joueur cité par le communiqué. Reste maintenant à savoir si le jeune capitaine nantais parviendra à sauver son équipe de la relégation en Ligue 2. À quatre journées de la fin du championnat, Nantes est barragiste avec quatre points de retard sur le FC Lorient (17e).