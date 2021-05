Monaco Mercato : une révélation de la Ligue 1 dans le viseur ?

Publié par Melvin le 06 mai 2021 à 13:00

Actuellement 3e de Ligue 1, l'AS Monaco est en passe de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Une compétition que le club monégasque n'a plus connu depuis 2 ans. Une potentielle qualification qui obligerait le club de la principauté a renforcé son effectif pour pouvoir jouer plusieurs compétitions à la fois. Et il se pourrait bien que l'ASM fasse son marché en France.

Angelo Fulgini, futur joueur de l'AS Monaco

D'après le 10 sport, le club entraîné par Niko Kovac fait d'Angelo Fulgini l'une de ses priorités pour renforcer l'entre jeu monégasque. Monaco avait déjà formulé une offre à Angers pour s'attacher les services du natif de Ouaragahio lors du dernier mercato hivernal. Rebelote cet été. Il est vrai que les performances de l'international espoir français ne passent pas inaperçues cette saison. Auteur de 5 buts et et de 3 passes décisives, l'ex-joueur de Valenciennes est devenu un élément clé de la formation angevine. Des prestations qui attirent bon nombre de clubs. En plus de l'ASM, l'OM et des clubs de Bundesliga sont intéressés par le joueur de 24 ans. Monaco devra débourser un peu plus de 12 millions d'euros, soit la somme qu'attend Angers pour céder son joueur.

Monaco sur la piste d'un joueur Suédois ?

En plus d'Angelo Fulgini, le club de la principauté a jeté son dévolu sur un joueur évoluant dans le championnat Danois. En effet, selon Foot Mercato, l'AS Monaco n'est pas insensible aux performances de Jens Cajuste. Le milieu défensif de Midtjylland est devenu un cadre de l'équipe danoise. Avec 36 apparitions, le joueur âgé de 21 ans est courtisé par plusieurs cadors européens. En plus de l'ASM, le LOSC ou encore le Borussia Mönchengladbach suit de près les prestations de l'international suédois. Sous contrat jusqu'en 2023, le prix de Jens Cajuste est évalué à 3 millions d'euros selon le site Transfermarkt.