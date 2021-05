ASSE : Le maintien en Ligue 1 assuré, Puel en veut plus

Publié par ALEXIS le 08 mai 2021 à 01:45

L' ASSE est 12e de la Ligue 1 avec 42 points et est assurée du maintien dans l’élite avant d’affronter l’OM, dimanche à Geoffroy-Guichard. Cependant, Claude Puel ne veut pas se contenter de ce rang. Il veut finir plus haut.

ASSE : Puel, « qui a dit que le maintien était acquis ? »

Menacée de relégation lors de la première moitié de la saison, l' ASSE a remonté progressivement la pente pour assurer son maintien au terme de la 35e journée. Les Verts ont infligé une défaite au Montpellier HSC, dimanche dernier au stade de la Mosson (1-2) pour valider leur maintien, à 3 journées de la fin du championnat. Claude Puel s’en réjouit, mais il préfère rester concentré jusqu’au terme de la saison. Dans cette logique, il estime que l’AS Saint-Étienne n’est pas encore sauvée. « Qui a dit que le maintien était acquis ? On a bien avancé, mais il reste encore trois matchs à disputer », a répondu le coach des Verts, en conférence de presse, avant la réception de Marseille, dimanche (13h). L’entraîneur de l’ ASSE a invité ses joueurs à « rester concentrés sur le jeu, à avoir la volonté de bien faire et de gagner ».

Le coach des Verts focalisé sur le contenu de son équipe

Au-delà de la victoire souhaitée, Claude Puel « est intéressé par le contenu » de chacun des trois matchs restants. Après l’OM, les Stéphanois se déplaceront sur le terrain du LOSC, actuel leader, puis boucleront la saison face au Dijon FCO d’ores et déjà relégué en Ligue 2. Lors de ces ultimes matchs, l’ ASSE doit « exploiter les éventuelles failles de ses adversaires et se poser les bonnes questions » d’après la consigne de son entraîneur. « Et les bonnes réponses sont toutes des références au jeu », a indiqué ce dernier.