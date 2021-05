PSG Mercato : Neymar donne les raisons de sa prolongation

Publié par Chemssdine le 08 mai 2021 à 23:15

Tête de gondole du projet du PSG, Neymar Jr est au club depuis l'été 2017. Malgré quelques blessures, le Brésilien affiche une certaine constance au très haut niveau depuis 2019 malgré quelques blessures. Important aux yeux de la direction parisienne, l'ancien blaugrana a rempilé jusqu'en 2025. De quoi satisfaire l'attaquant de 29 ans.

Neymar prolonge jusqu'en 2025 au PSG

Joueur phare sur la scène internationale, Neymar avait choqué tout son monde à l'été 2017 en rejoignant le Paris Saint-Germain après avoir atteint un niveau monumental avec le FC Barcelone. Il venait justement d'éliminer le PSG après une remontada historique. Pourtant, ce transfert, entraînant notamment celui de Kylian Mbappé de Monaco à Paris, a fait passer les pensionnaires du Parc des Princes dans une autre dimension. Après deux saisons de rôdage agrémentées de critiques et rumeurs de départ, ce projet faramineux a pris forme lors de la saison dernière. Auteur d'un Final 8 héroïque, les joueurs parisiens se sont hissés en finale de Champions League, où ils ont perdu face au Bayern Munich. Cette saison, les hommes de Mauricio Pochettino ont échoué aux portes de la finale, butant sur un Manchester City surmotivé. Pourtant, quelques jours après cette terrible désillusion, l'actuel deuxième de Ligue 1 a annoncé la prolongation de contrat tant attendue de Neymar.

Les explications de Neymar sur sa prolongation

Une extension de contrat qui rassure tous les membres de l'institution parisienne. Pourtant annoncé au FC Barcelone, le meneur de jeu auriverde a préféré s'inscrire sur la durée dans le projet parisien. " Je suis très heureux, très heureux de prolonger avec Paris. La vérité, c’est que je suis très heureux de rester de nombreuses années ici, de participer au projet du club, d’y gagner des titres, de réaliser notre plus grand rêve qui est la Ligue des Champions. Je suis donc heureux de rester au club, de faire partie de son histoire et de prolonger mon contrat. " Aller chercher la Champions League avec le PSG, c'est ce pourquoi Neymar a été acheté et c'est visiblement ce qui le motive dans les années à venir.