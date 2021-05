OM Mercato : Un prétendant surprise recalé par Valère Germain

Publié par Ange A. le 13 mai 2021 à 04:30

En fin de contrat, Valère Germain a déjà annoncé son départ de l’ OM au terme de la saison. Âgé de 31 ans, l’attaquant ne compte pas rejoindre une destination exotique. Il aurait déjà recalé un courtisan dans ce sens.

OM Transfert : Germain affiche un souhait fort pour son avenir

Tout juste âgé de 28 ans, Florian Thauvin s’apprête à rejoindre le Mexique. L’ailier de l’Olympique de Marseille est en fin de contrat et va débarquer chez les Tigres de Monterrey en tant que joueur libre. Comme lui, Valère Germain va quitter l’ OM en tant qu’agent libre au terme de la saison. Mais contrairement au champion du monde tricolore, il n’est guère question de quitter le Vieux Continent. Désireux de rester près de sa famille, l’avant-centre de 31 ans aurait ainsi refusé une offre venant d’une destination exotique. Comme le révèle La Provence, l’ancien monégasque a débouté un prétendant dont l’identité n’a pas fuité. Celui-ci proposait un contrat intéressant à Germain selon le journal régional.

Deux touches en Liga pour Germain

La source locale indique que Valère Germain est tout de même enclin à rejoindre l’étranger. L’attaquant ne serait pas contre une aventure en Espagne. À ce sujet, le joueur de l’ OM serait sur les tablettes de deux formations de Liga. Respectivement 8e et 10e du championnat espagnol, le Celta Vigo et Grenade seraient intéressés par cet indésirable de Jorge Sampaoli. Germain n’a en effet disputé aucune minute depuis la nomination du technicien argentin en mars. Sa dernière apparition remonte à l’élimination en Coupe de France contre Canet-Roussillon le 7 mars. Pour sa dernière saison à Marseille, il n’a inscrit que 3 buts et délivré une passe décisive en 32 rencontres. Outre ces clubs espagnols, la même source révèle un intérêt des Turcs de Galatasaray pour l’attaquant en fin de contrat.