OM Mercato : 15M€, Pablo Longoria à la bataille avec l’ OL !

Publié par JEAN-LUC D le 13 mai 2021 à 20:30

À la recherche d’un remplaçant de Florian Thauvin, Pablo Longoria, le président de l’ OM, surveille un attaquant de Serie A. Aux dernières nouvelles, un autre club français, l’ OL, est aussi sur ce coup estimé à 15 millions d’euros.

OM : Longoria à la prise avec Aulas pour Jérémie Boga ??

En pleines négociations avec l’Olymique de Marseille pour prolonger son contrat qui expirait le 30 juin prochain, Florian Thauvin a filé à l’anglaise chez les Tigres de Monterrey pour cinq saisons. Depuis l’annonce officielle de ce gros coup dur, les dirigeants de l’OM se sont mis à la recherche d’un nouveau milieu de terrain offensif capable de remplacer le champion du monde 2018.

Si le nom de la petite perle argentine Thiago Almada (20 ans) de l’Atlético Vélez Sarsfield est de plus en plus cité, Pablo Longoria travaille aussi sur d’autres pistes afin de trouver un successeur à Florian Thauvin. D’après les informations de Foot Mercato, l’Olympique de Marseille surveille avec attention la situation de Jérémie Boga. Auteur d’une saison en dent de scie avec 3 buts et 1 passe décisive en 25 matches de Serie A, l’international ivoirien devrait être mis sur le marché des transferts cet été.

Pablo Longoria a même déjà lancé l’offensive pour tenter d’arracher la signature de l’attaquant de 24 ans, mais Juninho, le direceur sportif de l'Olympique Lyonnais se serait invité sur le dossier. Le brésilien s'est renseigné auprès des dirigeants de Sassuolo sur la situation de l'attaquant compatriote de Didier Drogba.

Jérémie Boga prêt à faire son retour en Ligue 1 ?

Selon le site spécialisé Transfermarkt, un transfert de Jérémie Boga pourrait rapporter jusqu’à 20 millions d’euros. Cependant, le club italien pourrait se satisfaire d’un chèque de 15 millions d’euros pour laisser filer l’ancien ailier du Stade Rennais (2015-2016). Pas de quoi refroidir le président de l’Olympique de Marseille qui voit en ce renfort le successeur idéal de Florian Thauvin.

Selon La Gazzetta dello Sport, l’OM suit aussi Amine Adli (profil offensif polyvalent de Toulouse) et Sebastian Villa (pur ailier de Boca Juniors).