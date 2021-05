ASSE Mercato : Déjà un couac sur cette piste en Ligue 1 ?

Publié par Ange A. le 14 mai 2021 à 01:30

Alors que la saison tire à son terme, la direction de l’ ASSE se projette déjà sur le prochain exercice. Les dirigeants stéphanois s’intéressent à une valeur sûre de Ligue 1. Mais arracher la signature de ce milieu offensif s’annonce complexe pour le club ligérien.

L’ ASSE intéressée par un crack algérien

Actuel 11e de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne a déjà atteint son objectif de la saison. Le club entraîné par Claude Puel a déjà assuré son maintien et tente désormais de finir dans la première moitié du classement. Du côté de la direction de l’ ASSE, il est question de préparer la saison prochaine. Les dirigeants stéphanois entendent notamment boucler quelques coups au prochain mercato d’été pour renforcer l’effectif des Verts. Dans ce sens, le club ligérien serait intéressé par Zinedine Ferhat. Avec ses 6 buts et 10 passes décisives, le milieu de 28 ans est le Nîmois le plus décisif cette saison. Alors qu’il lui reste encore deux ans de contrat et que les Crocos sont menacés de relégation, l’Algérien a déjà annoncé son départ à la fin de la saison.

Ferhat, une piste à oublier pour les Verts ?

En mars, Zinedine Ferhat exprimait en effet le désir d’assurer le maintien de Nîmes avant de partir. Mais avec la 19e place actuelle des Crocos, le milieu est encore loin d’atteindre son objectif. Du côté de l’ ASSE, le maintien assuré pourrait servir d’argument pour attirer l’Algérien dans le Forez. Mais comme l’indique But Football, il faudra plus pour convaincre le Fennec (11 sélections) de signer à Saint-Étienne. Le média spécialisé assure que le principal obstacle des Verts dans ce dossier est financier. Transfermarkt estime à 8 millions d’euros la valeur actuelle de l’ancien havrais. Un montant que le club ligérien n’est pas certain d’aligner. De même, avec la concurrence annoncée de Sassuolo et des Glasgow Rangers, les enchères pourraient augmenter pour l’Algérien. Chose qui ne fera pas les affaires du pensionnaire de Geoffroy-Guichard.