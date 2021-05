ASSE Mercato : Le verdict de Puel attendu pour trois cadres

Publié par Ange A. le 15 mai 2021 à 00:30

Coach de l’ ASSE depuis octobre 2019, Claude Puel a fait de la promotion des jeunes sa priorité. Dans ce sens, l’avenir de certains cadres de l’effectif stéphanois se retrouve menacé dans le Forez.

Des cadres vers la sortie à l’ ASSE cet été ?

L’été dernier, Claude Puel avait poussé de nombreux éléments vers la sortie. Les Yann M’Vila, Franck Honorat, Loïs Diony, Vagner et autres Yohan Cabaye ont quitté l’AS Saint-Étienne. En froid avec son coach, Stéphane Ruffier a été licencie en hiver et a décidé de mettre un terme à sa carrière. Désireux de lancer des jeunes, le technicien de 59 ans espérait les départs d’autres éléments. Mais au final, des « indésirables » à l’instar de Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri ou encore Miguel Trauco sont restés dans le Forez. En fin de contrat, certains cadres de l’effectif stéphanois pourraient quitter les Verts cet été. Il s’agit notamment de Romain Hamouma, Kevin Monnet-Paquet et le capitaine Mathieu Debuchy.

Rendez-vous pris pour les joueurs en fin de contrat

Parmi les trois cités, seuls Mathieu Debuchy est pressenti pour rester à Saint-Étienne. Les deux autres sont annoncés sur le départ. Interrogé sur la situation de ces trois éléments avant le choc contre le LOSC en Ligue 1, Claude Puel s’est voulu clair. L’entraîneur stéphanois entend discuter avec les intéressés avant de trancher sur leur avenir la semaine prochaine. « Je vais d'abord m’adresser aux joueurs concernés avant d'en parler avec la presse. Il y a un match à préparer et la semaine prochaine, nous discuterons avec ces joueurs », a déclaré le technicien castrais en conférence de presse.